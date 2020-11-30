В «Каритас» с благотворительной акцией приехал… волшебник (ФОТО)

«Волшебники существуют💫?» — с таким вопросом обращается группа в Facebook «Каритас Преображенской епархии» к посетителям своего паблика.

И тут же следует утвердительный ответ:

«Определенно существуют. И живут среди нас. Это такие люди, которые своими поступками, талантами, акциями делают других людей счастливее. Дарят улыбки, удивление и радость. К нам вчера приезжал один такой волшебник — фокусник и иллюзионист Руслан Таранюк.

Он приехал в Каритас с благотворительной акцией и подарил нам праздник. Шоу Руслана вызывает восторг у людей всех возрастов. Видели бы вы наших бабушек, которые хохотали от души и светились от счастья! Что уж говорить о детях! Ребята были так впечатлены, что еще долго не могли отпустить Руслана и просили научить и их показывать фокусы. И что самое ценное, Руслан научил… Остался после программы и раскрыл парочку секретов🤫…»



Подробнее о выступлении иллюзиониста перед подопечными и участниками проектов «Каритас в Новосибирске» рассказывает мини-фоторепортаж: