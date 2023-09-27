В Кафедральном соборе Новосибирска состоится инаугурация нового духового органа (анонс)

6-8 октября 2023 г. Кафедральный собор Преображения Господня (ул. М. Горького, 100) и Культурный Центр «Иниго» (inigocenter.ru) проводят инаугурационные мероприятия, связанные с установкой нового духового органа для богослужений и концертной деятельности.

Новый орган Diego Cera № 40, был создан и инсталлирован филиппинской органостроительной фирмой (Diego Cera Organbuilders, Inc. из Манилы (Лас Пиньяс), diegocera.com) на протяжении шести лет. Наряду с гостями из Сибири, Санкт-Петербурга и Москвы одним из участников мероприятия будет Сэлвин Тагле, директор фирмы Diego Cera Organbuilders, Inc.

Diego Cera № 40 – уникальный механический барочный орган с 24 регистрами и двумя мануалами (около 1500 труб). Орган был доставлен в Новосибирск в мае этого года, установлен в июле-августе.

***

Программа инаугурационных мероприятий:

6 октября в 11.00 в Епископской библиотеке (ул. М. Горького, 100) состоится пресс-конференция, а затем демонстрация органа.

7 октября в 18.00 в Кафедральном соборе Преображения Господня (ул. М. Горького, 100) состоится памятное богослужение, посвящённое священнику Иоганну Труммеру (Австрия), главному вдохновителю и благотворителю проекта, а также освящение памятной доски в честь И. Труммера. Также будет организован показ видео-интервью с директором органостроительной фирмы Diego Cera Organbuilders Сэлвина Тагле.

8 октября в 11.00 в Кафедральном соборе Преображения Господня (ул. М. Горького, 100) состоится торжественное благословение органа, богослужение в присутствии приглашённых гостей, представителей городской и областной администрации и культуры. Короткая демонстрация органа.

8 октября в 19.30 в Кафедральном соборе Преображения Господня (ул. М. Горького, 100) состоится Гала-концерт новосибирских органистов (длительность концерта 1,5-2 часа), nsk.kassy.ru

Орган находится в Кафедральном соборе Преображения Господня, ул. М. Горького, 100.

Контактная информация по телефонам: 223-41-46, 8 (901) 450-07-64