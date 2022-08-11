В издательстве ПСТГУ вышла книга «Богословская герменевтика великих каппадокийцев»

В издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета вышла книга кандидата философских наук Петра Борисовича Михайлова «Богословская герменевтика великих каппадокийцев».

Учебное пособие посвящено выявлению элементов богословской герменевтики в патристике, понятой как триединство познания, выражения и посвящения в истину, опирающейся на толкование Священного Писания, но несводимой лишь к вопросам экзегезы, а вовлекающей слушателя и читателя в приобщение Божественному Слову.

В тексте приведены оригинальные источники на древних языках, снабжены русскими переводами, развернутыми комментариями, вспомогательными таблицами, схемами и иными материалами. По каждой теме представлена актуальная библиография, учтены последние публикации на иностранных языках и в русских переводах.

Пособие предоставляет студентам различного образовательного уровня возможность вхождения в проблематику богословской герменевтики и библейской экзегезы в патристике с учетом современного состояния мировой науки.

Издание адресовано преподавателям, студентам и аспирантам теологических факультетов, духовных семинарий и академий, а также сотрудникам различных научных инстанций и подразделений.



Источник: Издательство ПСТГУ