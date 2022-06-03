В июне Папа призывает молиться о святости семей

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на июнь 2022 года, сообщает русская служба Vatican News.

В начале месяца Папа Франциск призывает верующих всего мира помнить в своих молитвах о семьях:

«Семья, – подчёркивает Епископ Рима, – это место, где мы учимся жить сообща, с молодыми и стариками. Находясь вместе – с молодёжью, пожилыми, взрослыми, детьми – и будучи едиными в своих различиях, мы благовествуем примером нашей жизни. Конечно, идеальных семей не бывает, всегда есть ‘но’. Однако это не меняет сути дела, и мы не должны бояться ошибок: на них нужно учиться, чтобы двигаться вперёд. Не будем забывать, что Бог с нами в семье, по соседству, в нашем городе. Он пребывает с нами и заботится о нас, Он всегда рядом, когда наша лодка вздымается на морских волнах. Когда мы спорим, когда страдаем, когда радуемся, Господь рядом, и Он сопровождает, помогает и поправляет. Любовь в семье – это личный путь святости для каждого из нас. Именно поэтому, – отмечает Папа, – я выбрал её в качестве темы для Всемирной встречи семей в этом месяце. Будем молиться обо всех христианских семьях во всём мире, о каждой семье, дабы конкретными жестами они могли жить бескорыстной любовью и святостью посреди будней».