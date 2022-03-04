В июле Папа посетит ДР Конго и Южный Судан

В этом году Папа Франциск посетит Демократическую Республику Конго и Южный Судан, сообщает русская служба Vatican News.

Апостольский визит Святейшего Отца продлится со 2 по 7 июля по приглашению поместных епископов и глав государств.

Первый этап поездки пройдет с 2 по 5 июля в Демократической Республике Конго, а именно в столице Киншасе и в Гоме, столице провинции Северное Киву.

Затем Епископ Рима отправится в Джубу, столицу Южного Судана, где пробудет с 5 по 7 июля.

Более детальная программа поездки будет обнародована позднее, говорится в коммюнике пресс-службы Св. Престола.