В июле будут приостановлены общие аудиенции Папы

Как и в предыдущие годы, в июле будут приостановлены общие аудиенции, которые Папа Франциск возглавляет в Ватикане по средам, передает Vatican News со ссылкой на сообщение префектуры Папского дома.

Катехизические наставления Епископа Рима возобновятся в среду 4 августа. Аа пока на текущий период единственными публичными встречами Святейшего Отца с верующими будут воскресные полуденные молитвы «Ангел Господень» из Апостольского дворца в Ватикане.

Напомним, 12 мая 2021 года общие аудиенции возобновились во Дворе святого Дамасия в Ватикане в полном соответствии с антиковидными мерами предосторожности. Это произошло после периода трансляций катехизических наставлений в прямом эфире, которые Святейший Отец проводил из библиотеки Апостольского дворца.