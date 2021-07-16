В Ираке развернуто строительство церкви в Уре Халдейском, откуда пророк Авраам отправился в Землю Обетованную

В Ираке стартовало строительство церкви с гостевым домом для паломников в Уре Халдейском (нынешняя провинция Ди-Кар), откуда пророк Авраам отправился в Землю Обетованную.

Новый храм, как ожидается, привлечет большой поток христианских паломников, желающих поклониться святой земле, давшей миру пророка Авраама. Казалось бы совсем недавно этот строительный проект – тогда существовавший лишь в мечтах – представил Патриарху Халдейской Католической Церкви Луису Рафаэлю Сакко инженер Адур Фтухи Бутрос Кательма.

По информации пресс-службы Халдейского Патриархата, инженер на встрече выразил готовность пожертвовать все свои личные средства в реализацию этой грандиозной мечты. Однако Патриарх Сакко со своей стороны также поддержал и благословил эту инициативу. Он также предложил посвятить храм Ибрахиму (Аврааму) аль-Халилю, отцу всех верующих, а гостевой дом для паломников назвать в честь Папы Франциска, который 6 марта посетил Ур Халдейский во время своего Апостольского визита в страну. Во время встречи между инженером Бутросом Кателмой и Патриархом Сакко также прозвучала весть о том, что премьер-министр Ирака Мустафа аль Кадхими выразил свое одобрение этому проекту и готовность его поддержать.

«На этой площади перед обителью нашего отца Авраама душу охватывает такое чувство, словно ты вернулся в дом родной», — этими словами Папа Франциск начал свою речь на площади в Уре Халдейском после приема в Наджафе аятоллой Али аль-Систани 6 марта 2021 года. Тот день стал одним из ключевых моментов его Апостольского визита в Ирак. Мероприятие, в котором приняли участие представители всех религиозных общин страны, сразу сочли великим «знаком благословения и надежды для народов Ирака, Ближнего Востока и всего мира».

Папа напомнил тогда в своей речи о великом символическом смысле путешествия Авраама из Ура в Землю Обетованную. Понтифик уподобил его пути, которым призваны пройти по его стопам все верующие в Христа и вся человеческая семья, дабы выйти из тьмы настоящих времен на свет «мечты Господней», сотворившей каждого человека для счастья. «Господь предложил Аврааму взглянуть на небо и сосчитать звезды, – сказал Епископ Рима. – В этих звездах Авраам усмотрел обещанное ему бесчисленное потомство учеников, он увидел там всех нас. И сегодня все мы, христиане, евреи и мусульмане вместе с нашими братьями и сестрами, исповедующими другие религии, глубоко чтим Отца Авраама, поступая так же, как он – пребываем душой в небе, пока ноги наши ходят по земле».

Кроме того сообщается, что в мае этого года делегация представителей многих христианских церквей со всего мира посетила Ур Халдейский, где была совершена совместная молитва в обители Авраама. Участники данного экуменического богослужения выразили тогда надежду на скорое возобновление и быстрое нарастание потока христианских паломников в эти святые места.



Источники: Agenzia Fides, Седмица