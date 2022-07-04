В интервью Reuters Папа вновь заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев
В интервью информационному агентству Reuters Папа Франциск ответил на вопросы об актуальной международной обстановке, о своем здоровье и ближайших планах, передает русская служба Vatican News.
«Я бы хотел поехать на Украину, и еще раньше я хотел отправиться в Москву. Мы обменивались посланиями по этому вопросу, — сказал Св. Отец, упомянув о контактах между Госсекретариатом Ватикана и министром иностранных дел РФ С. Лавровым. — Я думал, что российский президент предоставит мне небольшое ʺокошкоʺ, чтобы выступить в защиту мира… Теперь же появилась возможность, после поездки в Канаду, отправиться на Украину. Первое же, что нужно сделать, — это поехать в Россию, попытаться как-нибудь помочь. Я хотел бы посетить обе столицы».
Беседуя с журналистом, Папа Франциск высказался о недавно вынесенном решении Верховного суда США по поводу абортов. Папа ответил на вопрос, почему спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которой было запрещено причащаться по решению ее епископа из-за позиции политика в отношении законодательства об абортах, получила Святое Причастие во время Мессы в Ватикане под предстоятельством Святейшего Отца. «Когда Церковь теряет свою пастырскую природу, — пояснил Папа, — когда епископ теряет свою пастырскую природу, это ведет к политическим проблемам. Это все, что я могу сказать».
Папа отреагировал также на «придворные сплетни» — как сам он назвал слухи о его тяжелой болезни, — и объяснил, что он не хотел бы делать операцию на колене из-за побочных эффектов общего обезболивания, которые имели место после последнего хирургического вмешательства.
Папа также решительно отверг гипотезы о своей отставке, сказав, что ему это «не приходило в голову», хотя – добавил он – такую возможность нельзя исключать в том случае, если из-за состояния здоровья было бы невозможно продолжать служение.
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