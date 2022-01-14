Совет Папы отцам: в испытаниях обращаться к святому Иосифу

Папа Франциск дал интервью ватиканским СМИ – «Оссерваторе Романо» и Vatican News – о личности святого Иосифа: 8 декабря прошлого года завершился посвященный ему пастырский год, однако внимание Святейшего Отца к личности этого святого не ослабло. Начиная с 17 ноября Папа еженедельно посвящает Иосифу из Назарета общую аудиенцию, затрагивая тот или иной аспект святого. Интервью с Папой было сосредоточено на теме отцовства святого Иосифа.

«Иосиф – это обычный человек, — отметил, в частности Папа, — и его святость заключается прежде всего в том, что он освящается посредством прекрасных и плохих моментов, которые ему пришлось пережить и с которыми он сталкивался». При этом святой Иосиф – одно из основных действующих лиц истории спасения.

«Если Мария дала миру Слово, ставшее плотью, но Иосиф защищал Его, оберегал, кормил и растил. Мы можем сказать о нем, что это – человек трудных времен», — подчеркнул Папа, сравнивая события из жизни Иосифа с сегодняшними испытаниями, связанными прежде всего с пандемией.

«Я чувствую большую близость к драме тех семейств, отцы и матери которых переживают особенные трудности, отягощенные прежде всего пандемией», — отметил Святейший Отец, упомянув отцов, потерявших работу, и заверив их в поддержке Церкви, а также отцов и матерей, бегущих вместе с детьми от войны. «Мария и Иосиф также пережили изгнание, — сказал Папа. – Пусть отцы с доверием обращаются к святому Иосифу, зная, что, будучи отцом, он тоже пережил этот опыт, эту несправедливость. Им всем и их семьям я хочу сказать, чтобы они не чувствовали себя в одиночестве. Папа помнит о них всегда и, насколько это возможно, всегда будет их рупором и не забудет о них».

Сны святого Иосифа свидетельствуют о его способности слушать Бога, говорящего к сердцу, он умеет молиться, а перед лицом трудностей никогда не встает в позицию жертвы, отметил Папа Франциск. Поэтому в нынешние времена, когда многие семьи оказались в непростой ситуации и объяты страхом смерти и неопределенности, святой Иосиф может их ободрить, помочь им и вдохновить.

Говоря об отцовстве святого Иосифа, Папа отметил, что «никто не рождается отцом, но все мы рождаемся сыновьями и дочерьми», и об этом нельзя забывать: важно опираться на собственный опыт, чтобы не повторять ошибок собственных отцов и, наоборот, ценить позитивные моменты отношений с отцом. Проповедь Самого Иисуса наполнена образами и деталями, связанными с отцовством, например, Иисус говорит, что Бог – Отец.

На вопрос о том, что может сделать сегодня Церковь, чтобы вернуть силу отношениям между отцами и детьми, столь существенным для жизни общества, Папа ответил: «Когда мы думаем о Церкви, мы представляем ее как матерь, и это, безусловно, не ошибка. <…> Однако я думаю, что мы должны найти в себе мужество сказать, что Церкви следует иметь не только материнские, но и отцовские черты». Это означает, например, «характерную для отцов способность создавать детям такие условия, чтобы они брали на себя ответственность, пользовались собственной свободой, делали выбор». Кроме того, «настоящий отец не скажет тебе, что все всегда будет хорошо: он знает, что даже если ты окажешься в ситуации, когда не все идет хорошо, ты можешь справиться с ней и пережить с достоинством даже эти моменты, даже ʺпровалыʺ».

Еще один вопрос корреспондента ватиканских медиа касался духовного отцовства. Духовный отец, отметил Папа, «может делиться не столько своими теоретическими познаниями, сколько личным опытом». Сегодня есть большая потребность в духовном отцовстве и в духовном материнстве: роль духовного сопровождения не является прерогативой одних лишь священников или одних лишь мужчин. Есть немало монахинь, но также и мирян, в том числе женщин, которые обладают достаточным багажом духовного опыта, чтобы им делиться с другими людьми. При этом духовное сопровождение никогда не следует путать с другими видами сопровождения – психологическими или терапевтическими. «Духовные отношения — это один из видов отношений, которые мы должны вновь открыть для себя еще в большей мере в этот исторический момент», — подчеркнул Папа Франциск.



Источник: Vatican News