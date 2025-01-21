В Институте Святого Фомы новый директор

11 января 2025 года в Институте Святого Фомы в Москве состоялись благодарственная Месса и прощальное чаепитие по случаю отъезда отца Штефана Липке SJ на новое служение в Новосибирск в качестве вспомогательного епископа Преображенской епархии. Литургию совершил отец Томаш Ортманн SJ, региональный настоятель Российского Региона Общества Иисуса, специально приехавший из Санкт-Петербурга. Ему сослужили отцы Штефан Липке SJ и Тадеуш Дроздович SJ.

Отец Томаш поблагодарил отца Штефана за почти семилетнее служение на посту директора Института Святого Фомы, а также представил отца Тадеуша Дроздовича SJ, вступившего в должность временно исполняющего обязанности директора Института.

В послании, адресованном иезуитам, соций провинциала отец Матеуш Игначик SJ поблагодарил отца Штефана за его «преданное служение не только в Институте, но и во многих других местах и ​​учреждениях Общества, Церкви и академической среды, пожелав ему спокойной духовной подготовки к епископской хиротонии, которая состоится 2 февраля этого года».

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Институт Святого Фомы — учебное заведение, занимающееся повышением квалификации в области философских и теологических наук. Он предлагает учебные программы, открытые лекции, семинары, конференции и вебинары. История Института насчитывает уже более 20 лет. Он был основан в 1991 году как колледж католической теологии и передан Обществу Иисуса в 1997 году.

В образовательной программе Института Святого Фомы уделяется особое внимание диалогу в межкультурной, межэтнической и межконфессиональной среде. Студенты имеют возможность познавать христианство как с западной, так и с восточной перспективы, а также изучения религии в ее философских, социологических, антропологических, психологических и творческих аспектах.

Институт располагает обширной библиотекой, насчитывающей 15 000 томов, а также собственным журналом и издательством.



Источник: сайт «Общество Иисуса — Иезуиты в России и СНГ»