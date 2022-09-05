В институте св. Фомы, курируемом отцами-иезуитами, стартовал новый учебный год

В институте Святого Фомы, который работает в Москве, 3 сентября 2022 г. стартовал новый учебный год. Об этом сообщает страничка Общество Иисуса — иезуиты и публикует несколько свежих фотографий о начале учебного процесса.

Институт святого Фомы — организация дополнительного профессионального образования. Его история насчитывает более 20 лет — он был создан еще в 1991 году как колледж католической теологии. В 1997 году Институт перешёл в ведение Общества Иисуса (Орден Иезуитов), которое почти с самого начала своего основания занималось преподавательской и воспитательной деятельностью в школах и университетах.

В первые годы это было учебное заведение для католиков, но вскоре свои образовательные программы Институт предложил всем заинтересованным слушателям, независимо от конфессии и от какого-либо исповедания, а в наши дни – и независимо от места проживания, т.к. онлайн-технологии дают возможность приобщиться к обучению заочно.

В рамках своей уникальной образовательной программы Институт святого Фомы уделяет особое внимание диалогу в межкультурной, межэтнической, межконфессиональной среде в атмосфере взаимоуважения и свободы. Студенты имеют возможность заниматься изучением западного и восточного образа христианства, рассмотреть религию в её философском, социологическом, антропологическом, психологическом аспектах и творческом выражении. Для этого в Институте проводятся учебные программы, открытые лекции, семинары, конференции и вебинары.

Христианское вдохновение Института основывается на верности христианскому посланию и способствует развитию интеллектуальной традиции, заботится об интеграции веры с жизнью как неотъемлемого понимания человеческого существования и культуры.

Институт располагает богатейшей библиотекой, которая включает в себя 15 тысяч томов, а также собственным издательством.

Директор института — священник Штефан Липке, SJ.

Более полную информацию об институте и программах можно получить на на сайте www.sfoma.ru