В Индии католики требуют обуздать насилие на почве ненависти к христианам и мусульманам

Всеиндийский католический союз требует от властей обуздать насилие на почве ненависти к христианам и мусульманам, «прорывающейся подобно грязевым вулканам в море религиозной гармонии», передает Седмица со ссылкой на Agenzia Fides.

«Мы требуем от властей и правоохранительные органов незамедлительных действий, дабы положить конец целенаправленной ненависти и насилиям в отношении религиозных меньшинств, преимущественно христиан и мусульман, – заявляет Всеиндийский католический союз (All India Catholic Union, AICU) в своем обращении к премьер-министру Индийского союза. – Мы глубоко встревожены этой ненавистью к иноверцам из числа религиозных меньшинств. Эта ненависть все обильней извергается в последние месяцы подобно грязевым вулканам в море религиозной гармонии в Индии». Обращение AICU направлено во все органы федерального правительства и в правительства всех штатов Федерации, где на глазах разрастается эпидемия ненависти и преследований иноверцев.

AICU, национальный союз индийских католических мирян, основанный более 100 лет назад, также направил копию своего воззвания в издание Agenzia Fides за подписью Лэнси Д’Кунха, национального президента AICU. «Если власти не примут незамедлительные меры в самом срочном порядке, дабы подавить в зародыше эту ненависть к иноверцам, она неизбежно прорвет плотины и причинит неисчислимые бедствия национальному миру с стране, – подчеркивается в тексте воззвания. – Так называемая поляризация вышла за все разумные пределы и все дальше ведет нас к глубокому расколу граждан по признаку веры благодаря так называемым «Законам о свободе вероисповедания». Они на деле криминализируют межконфессиональные браки, ибо вводят запрет на обращение в иную веру путем произвольно трактуемого «принуждения или обмана» и поощряют дискриминацию граждан».

AICU в своем воззвании приводит многочисленные примеры все более серьезных случаев преследования иноверцев в штатах Уттар-Прадеш, Карнатака и Харьяна, где местные политические [индуистские] вожаки и примкнувшие к ним откровенные уголовники и мародеры развернули настоящий террор против местных христианских и мусульманских мирян и духовенства, с погромами молитвенных домов, храмов и имущества. «На протяжении веков Индия занимала почетное место в числе немногих древних цивилизаций, успешно строивших межрелигиозный мир и преодолевавших эпохи смут и насилий, а потому давших народам мира великие примеры мирного развития и строительства, – напоминают активисты союза католиков. – Мы всегда умели учиться на ошибках других стран, которые не умели сохранить внутренний мир, а потому то и дело становились аренами великих столкновений и бедствий, обрушений экономики и социальных систем. Политическим и религиозным лидерам страны и в эти дни новых испытаний нужно сплотиться ради совместных действий, дабы положить конец расколу, восстановить и укрепить межрелигиозный мир и традиционное добрососедство в стране. В этом состоит священный долг властей, и они не могут им пренебрегать. Католический союз со своей стороны прикладывает все силы, дабы восстановить мир и гармонию отношений всех религиозных и социальных групп ради сохранения целостности страны и ее дальнейшего успешного развития».

AICU вместе с другими христианскими группами уже не первый раз подает иски в Верховный суд, в которых оспаривает эти дискриминационные законы. Они уже привели, к примеру, к попранию конституционных прав христиан-далитов, и поставили их в неравное положение с далитами, исповедующими индуистскую, сикхскую и буддийскую веру. Главы AICU вместе с лидерами других религиозных групп и движений гражданского общества готовы и дальше подавать судебные иски и апелляции. В этих исках они добиваются пересмотра или отмены несправедливых законов, запрещающих обращение в иную веру, попирающих букву и дух конституции страны, способствующих дискриминации граждан по признаку веры и поощряющих ненависть к иноверцам, насилия и преследования.

AICU напоминает в своем воззвании, что всегда исполнял свою миссию как союз католических мирян во всех бедах страны, всегда отстаивал духовные ценности и межрелигиозный мир в периоды испытаний. Так было в момент распада страны на Пакистан и Индию в 1947 году, во время сикхских погромов 1984 году, и в дни кровопролитных столкновений индусов и мусульман после сноса мечети Бабри в 1992 году. При всех этих смутах и обострениях в стране, христианский союз возвышал свой голос и провозглашал великие евангельские ценности, призывая граждан к миру, диалогу, взаимной терпимости, справедливости, межрелигиозному добрососедству и социальной гармонии ради всеобщего блага и процветания.