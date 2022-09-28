В храмах Ижевской епархии начались отпевания погибших в результате трагедии в школе

В храмах Ижевской епархии в среду простились с некоторыми из погибших в результате стрельбы, произошедшей 26 сентября в школе №88 города Ижевска, передает «Интерфакс-религия» со ссылкой на епархиальный сайт.

С одним из невинно убиенных учеников школы простились в Михаило-Архангельском кафедральном соборе. Отпевание новопреставленного совершил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин в присутствии родных и близких.

После богослужения глава епархии обратился к родным со словами утешения, а также объявил, что на девятый день трагедии – 4 октября – в кафедральном соборе состоится заупокойная литургия и панихида с поминовением всех невинно убиенных.

В эти дни отпевания погибших проходят также в Свято-Троицком и Александро-Невском соборах, в храме Царственных Мучеников в Ижевске и в Никольском храме села Завьялово. Жертв трагедии отпевают в тех храмах, которые были выбраны родственниками усопших.

Завтра в храмах епархии продолжится прощание с новопреставленными.