В ходе общей аудиенции 23 октября Папа Франциск говорил о принципиальной открытости Церкви и ее соборном измерении

На традиционной общей аудиенции в среду 23 октября Папа Франциск продолжил свой цикл катехез, посвященных Книге Деяний Святых Апостолов, на этот раз сосредоточив свое внимание на значении и последствиях так называемого «Иерусалимского собора» (Деян 15), санкционировавшего приход в Церковь вчерашних язычников и обозначивший условия такого прихода. Понтифик также упомянул о гонениях, с которыми столкнулся апостол Павел: их целью было затормозить «странствие Слова Божия» по миру.

«Собственно, само это странствие стало следствием мощного гонения, которое однако, вместо того, чтобы привести к прекращению евангелизации, дало шанс на расширение ее поля – поля, на коем можно было сеять доброе семя Слова. Христиане не испугались. Они вынуждены были бежать, но бежали, захватив с собой Слово и рассевая его повсюду», — подчеркнул Папа и напомнил, что Павел и Варнава сначала отправились в сирийскую Антиохию, где оставались в течение целого года, обучая великое множество людей, и именно здесь верующие впервые стали именоваться «христианами». «Тем самым Книга Деяний Апостолов воочию являет нам истинную природу Церкви. Церковь – не неприступный бастион, а скорее способная бесконечно расширяться сфера, спроектированная так, чтобы в нее могли войти все, открытая для всех. Церковь или “отправляется в путь”, или вовсе не является Церковью, она или пребывает в динамике, расширяясь, чтобы в нее входили всё новые люди, или она больше не Церковь. (…) Двери всех храмов должны быть всегда открыты, поскольку храм – это символ того, чем является по своей сути Церковь: она открыта всегда и для всех. Церковь призвана быть постоянно открытым Домом Отчим, чтобы никто из тех, кто по вдохновению Духа приблизится к ней в поисках Бога, не оказался вдруг на холоде перед запертыми дверями», — констатировал Святейший Отец, сославшись на Апостольскую увещание Evangelii gaudium.

Далее Папа отметил, что готовность Павла и Варнавы принимать в христианскую общину язычников встретила сопротивление. В частности, некоторые христиане из иудеев настаивали, что для спасения необходимо совершить обрезание. Для решения этой проблемы было созвано собрание апостолов и пресвитеров в Иерусалиме. Это событие стало по сути первым в истории церковным собором, которому было присвоено название Иерусалимского. В ходе разгоревшихся споров решался очень деликатный богословский, духовный и дисциплинарный вопрос, касавшийся «соотношения между верой во Христа и соблюдением Закона Моисея». Определяющими в этом контексте стали выступления Петра и Иакова, «столпов Матери-Церкви», которые призвали не навязывать обрезание язычникам, но ограничиться требованием их отречения от идолопоклонства во всех его проявлениях. «Иерусалимский собор проливает важный свет на то, как следует преодолевать разногласия и искать “истину в любви”. Он свидетельствует нам, что церковный метод разрешения конфликтов основан на диалоге и подразумевает внимательное и терпеливое вслушивание и распознавание, совершаемое под водительством Духа. Именно Дух помогает преодолеть замкнутость, взаимное напряжение. Он действует в сердцах, утверждая их в истине, добре и единстве. Рассмотренный нами текст из Книги Деяний помогает уяснить, что это такое, соборность…», — подытожил Папа Франциск и призвал молиться, чтобы Господь преисполнил всех христиан, а особенно епископов и пресвитеров, жаждой подлинного единства и сознанием личной ответственности за его достижение. «Так пусть же Дух поможет нам пребывать в диалоге, слушании, встрече с братьями по вере и с людьми пока далекими от нее, чтобы прочувствовать, засвидетельствовать и продемонстрировать плодоносность Церкви, призванной во все времена оставаться “исполненной радости Матерью” множества своих детей», — призвал Святейший Отец в заключение.

По материалам Vatican News