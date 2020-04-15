В ходе Мессы в Доме Святой Марфы Папа Франциск говорил о предваряющей нас Божией верности

Свою проповедь на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы в среду Светлой седмицы 15 апреля с.г. Папа Франциск посвятил самоотверженной и щедрой верности Бога Своему народу.

Перед началом богослужения Первоиерарх Вселенской Церкви призвал к молитве о пожилых людях, испытывающих страх перед пандемией, особенно о находящихся в изоляции или домах престарелых. Эти люди передали нам веру, традицию, любовь к родине.

Приступая к проповеди, Папа прежде всего сослался на свое вчерашнее размышление, предметом которого была верность Христу Марии Магдалины, и при этом подчеркнул, что речь идет о «верности Верному Богу». «Наша верность – это исключительно ответ на верность Бога, Который остается верным Своему слову, Своим обетованиям, повсюду сопровождая Свой народ», – констатировал Святейший Отец.

Он также обратил внимание на то обстоятельство, что верный Бог способен воссоздать всё заново, как Он сделал это с хромым от рождения (эпизод из первого чтения дня: Деян 3,1-10). Господь лечит и утешает свой народ. Его верность выражается, в частности, в инициативе нового творения, даже более значимой, чем дело сотворения мира. Бог неустанно трудится и не боится трудностей, ведь Он остается Пастырем, взыскующим потерянную овцу. Он творит удивительные вещи, будучи движим верностью и бескорыстием. «Его верность беззаветна, Его верность щедра. Его верность есть верность Отца, многократно выходящего на крыльцо в ожидании возвращения блудного сына. Божья верность – это праздник, это радость, это такая большая радость, которая побуждает нас поступить так, как это сделал исцеленный хромой: войти в храм, скакать, поклоняясь Богу», – сказал Понтифик.

Кроме того, верность Бога терпелива по отношению к человеку: она прислушивается к нему, ведет его по путям жизни, объясняет непонятное, а также, как в случае двух учеников, отправившихся из Иерусалима в Эммаус (Евангелие дня: Лк 24,13-35), возжигает огонь веры в сердцах. Именно Божья верность искала и нашла Петра после его отречения.

«Божья верность всегда предваряет нас, а наша верность всегда является ответом на Его верность», – сказал Папа Франциск в заключение.

По материалам Vatican News