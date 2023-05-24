В ходе дебатов в США об искусственном интеллекте, духовенство выразило тревогу о судьбе веры и богослужений

По мере активизации национальных дебатов в США об искусственном интеллекте, духовенство тревожится о судьбе веры и богослужений, поскольку ИИ чужд религии и неизбежно подавит духовность, пишет «Седмица» со ссылкой на Fox News.

Духовенство и мирские ученые изучают потенциальные последствия новых технологий ИИ на веру, богослужения, обрядность и на современную жизнь вообще. Многие эксперты и прелаты не уверены, что религия найдет какое-то место в программах искусственного интеллекта, и тогда чистый разум без веры может взять верх над духовностью в обществе. Так считает, в частности, Дэн Шнайдер, аналитик Центра изучения прессы и свободы слова в Америке (Media Research Center and Free Speech America) в Рестоне, штат Вирджиния.

«Политические левые уже контролируют искусственный интеллект, а левые всегда делают то, чего требуют левые идеи, – сказал Шнайдер в интервью Fox News Digital. – Левые презирают саму идею высшего существа, которое устанавливает нормы правильного и неправильного. А религию левые рассматривают как движущую силу разрушения различных обществ и народов в ходе истории. Они обвиняют в этом религию, хотя именно религия возвела много чего хорошего в мире и человеке. Искусственный интеллект при таком подходе может стать величайшим оружием против веры, против истины, против религии. Понятие «Бог» никто вообще не собирается включать в список приоритетов при программировании ИИ».

Шнайдер подчеркивает, что верующим важно осознавать темные стороны искусственного интеллекта и порождаемые им проблемы, а не «прятаться от них». «Отношение к ИИ я бы уподобил отношению к политике, – говорит эксперт. – Мы точно знаем, что верующие сегодня меньше интересуются политикой, чем 10 лет назад и полагаются в ней на других. Так и в области ИИ они во всем полагаются на других и слепо верят в новые технологии и потенциальные преимущества. Однако верующим пора прозреть. Левые завладели инструментами ИИ, и собираются вскоре использовать его в войне против веры. Если верующие осознают ценности ИИ сегодня, им нужно включиться в борьбу за него, чтобы отстоять свои завтрашние права».

«Реальность заключается в том, что использование искусственного интеллекта в нашей культуре растет, и это все более мощный инструмент, – вторит ему пастор Джесси Брэдли из Оберна, штат Вашингтон. – Однако ИИ всего лишь инструмент, который можно использовать как в добрых целях, для получения информации и анализа, так и в злых целях – для вторжений в конфиденциальные области, манипуляций и злодеяний. ИИ порождает множество новых юридических и этических вопросов. В злонамеренных руках ИИ может лишать свободы, подрывать единство, посягать на человеческое достоинство».

«Важно помнить, что мы нуждаемся во внутреннем духовном преобразовании больше, чем в информации, ибо любовь важнее познаний, – заверяет пастор. – Благодать Иисуса изменяет наши сердца, и отношения с Богом наполняют наши души. Когда мы находим Бога, он дает нам мудрость в любых испытаниях. Вот почему нужно точно расставлять приоритеты и высоко ценить человеческие связи в разработке и использовании искусственного интеллекта. Он должен почитать Бога и быть доброжелательным. Наше «экранное время» стремительно растет, однако на самом деле мы все больше всего нуждаемся друг в друге, и еще в единстве и исцелении нашей нации. В конце концов, даже если ИИ превзойдет человеческий интеллект, он не станет человеком. Нам нужно сосредоточиться не столько на технологиях, сколько на служении, любви, ободрении и молитве друг за друга. Подлинная дружба и подлинное сообщество – это дар Божий, его нужно беречь и правильно намечать приоритеты. На самом деле, фундаментальный вопрос для нас сегодня – что значит быть человеком».

«Этот вопрос обостряется в век передовых технологий вообще и искусственного интеллекта в частности, – подтверждает в интервью Fox News Digital Джейсон Тэкер, глава группы исследований в области технологической этики и директор исследований при Комиссии по этике и религиозной свободе (The Ethics and Religious Liberty Commission) Конвенции южных баптистов. – Человечество фундаментально отличается от искусственного интеллекта как и всякое живое существо от вещи. По сути дела, христианское благовествование и Евангелие – это не просто передача информации или новых знаний, а личная встреча с живым Богом, которой делятся носители Его образа в душе. Я хочу сказать, что ИИ может получать и представлять информацию, выполнять сложные задачи, подобные человеческим, однако не может по-настоящему свидетельствовать и проповедовать, ибо не может испытать истинную благодать или искупление греха, что лежит в основе евангельского послания».

«Искусственный интеллект может создавать и распространять библейские, доктринальные и вероучительные послания, – подтверждает интервью Fox News Digital доктор Джеймс Спенсер, президент Центра Муди (Moody Center) в Нортфилде, штат Массачусетс. – Его этому можно научить, однако провозглашение Евангелия требует физического присутствия народа Божьего в мире. Христиане провозглашают Евангелие через наше воплощенное существование.

Если брать только устное или письменное свидетельство, то ИИ, вероятно, способен провозглашать Евангелие. Однако эта весть требует присутствия Церкви в мире. Точно так же, как Христос познал Отца через воплощение, так и христиане провозглашают Евангелие через наше общее воплощенное существование. ИИ никогда не сможет заменить Церковь как единение народа, являющее величие и многообразие Божьей мудрости (Еф 3:10), поскольку проявление Божьей мудрости – это вопрос не функции или потенциала, а сущности и бытия. Сама реальность существования церкви указывает на реальность Христа».

По словам доктора Спенсера, вопрос о том, может ли ИИ провозглашать Евангелие, вызывает и второй вопрос – «а может ли ИИ изучать Евангелие?» «Изучение Евангелия – это не просто приход к неким умозаключениям с помощью сложного программирования и обработки огромных массивов данных. Евангелие постигается через воплощенное существование и через осознание реального присутствия Бога. Она постижимо для Божьего народа через испытание послушанием с помощью Духа Святого, который осеняет тех, кто уверовал. Потому искусственный интеллект может механически провозглашать слова Евангелия, однако не может постигать его так, как это делают люди. Пусть даже ИИ превзойдет человеческий интеллект, он не станет человеком. Ведь суть бытия и сознания человеческого заключается не в способностях, а в том, что человек создан по образу Божьему».