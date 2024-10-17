В горном Крыму обнаружили храмы католиков XIII века

Ученые из Крыма и Севастополя выяснили, что католическое духовенство предприняло несколько попыток обосноваться в горных юго-западных районах полуострова во второй половине XIII века и даже успело создать там свои храмы, сообщил ТАСС заведующий кафедрой Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Юрий Могаричев.

«Наше исследование посвящено слабо изученной проблеме проникновения латинских священников, монахов в горную Таврику в XIII веке. Как оказалось, есть неопровержимые свидетельства того, что католическое духовенство в XIII веке попыталось в этих горных районах обосноваться», — рассказал Могаричев.

Он пояснил, что традиционно горы юго-запада Крыма считаются оплотом православия на полуострове в Средние века — хорошо известно существовавшее здесь княжество Феодоро, связанное с Византией, была организована отдельная митрополия. Но в XIII веке Феодоро только зарождалось, и этот район был в окружении культур с другими религиями: весь Крым в целом подчинялся Золотой Орде, а черноморское побережье активно осваивали венецианские, а затем и генуэзские купцы, с которыми пришло католическое духовенство.

Могаричев пояснил, что совместно с ученым Севастопольского госуниверситета Павлом Кузенковым изучены документы, которые были известны ранее, но не рассматривались в контексте вопроса о появлении католических миссионеров в горном Крыму. Первые результаты исследования были представлены на Международной научной конференции «BYZANTINOTAURICA — III: Крым и Северное Причерноморье в системе мировых цивилизаций» 16 октября 2024 года.

Обосновывая гипотезу, Могаричев сослался на письмо одного из католических священников, где сообщалось, что францисканцы крестили одну из жен хана Ногая в пещерном городе Чуфут-Кале (он находился в горах над современным городом Бахчисараем). А после, согласно ее воле, там же была построена церковь в честь Богородицы.

Другим свидетельством стала высеченная на камне надпись с городища Мангуп-Кале. Хотя этот памятник известен больше века, Могаричев и Кузенков благодаря современному оборудованию смогли лучше разобрать текст — и в уточненном переводе обнаружили упоминания католических монахов.

Несмотря на выявленные попытки католического духовенства обосноваться в горном Крыму, закрепиться там им не удалось. Причины, по мнению ученых, были разные. В частности, в начале XIV века отношения между итальянскими поселенцами и Золотой Ордой осложнились настолько, что им пришлось эвакуировать свой главный центр Каффу (современная Феодосия) — и вернулись генуэзцы лишь после смены хана.

«Соответственно, нежелательны стали и монахи. Видимо, и им пришлось покинуть основанные монастыри, во всяком случае, именно так было на Чуфут-Кале», — пояснил Могаричев ТАСС.

Ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Виктор Мыц, комментируя в ходе конференции доклад Могаричева, отметил, что предположение авторов исследования подтверждается недавними археологическими находками — например, на Мангупе найден необычный христианский крест, который мог появиться как раз под влиянием латинской традиции. «Были уже признаки того, что [местные правители в горном Крыму и католики в определенный период] начали искать компромиссы ввиду общей для них угрозы со стороны Османской империи. Но вы сейчас приоткрываете завесу очень интересной темы, которую еще предстоит исследовать», — сказал Мыц.