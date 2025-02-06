В феврале Папа призывает молиться о священстве и монашестве

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на февраль 2025 года: о священнической и монашеской жизни, сообщает Vatican News.

«Когда мне было 17 лет, я был студентом и работал, строил планы. О священстве тогда даже не помышлял, – вспоминает Епископ Рима. – Но однажды я зашел в приходскую церковь, и там меня ждал Бог! Он и сегодня продолжает звать молодых, порой самыми неожиданными способами. Иногда мы Его не слышим, ибо слишком заняты своими делами, планами и даже церковными заботами. Но Святой Дух обращается к нам и через сны, и через беспокойство, которое молодые люди чувствует в своём сердце. Если мы будем им сопутствовать, то увидим, как Бог творит с ними нечто новое. Мы сможем принять Его призыв так, чтобы он наилучшим образом служил Церкви и современному миру. Будем же доверять молодёжи! И прежде всего давайте уповать на Бога, ибо Он призывает каждого!» – подчёркивает Папа Франциск и в конце видеопослания приглашает верующих:

«Помолимся, дабы церковная община прислушивалась к желаниям и сомнениям молодых людей, которые чувствуют призвание жить миссией Иисуса: в священстве или в монашеской жизни».