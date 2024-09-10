В Епархиальном музее Милана будет представлена картина Боттичелли «Поклонение волхвов»

«Поклонение волхвов», одно из самых известных произведений Сандро Боттичелли (Флоренция, 1445–1510 гг.), художника-символа итальянского Возрождения, является шедевром «Милана 2024 года» и будет экспонироваться в Миланском музее с 29 октября 2024 по 2 февраля 2025 года, пишет «Седмица» со ссылкой на агентство ANSA.

Инициатива, реализуемая уже в шестнадцатый раз, каждый год приносит в музей очередной шедевр. На выставке, которую в 2024 году курируют Даниэла Паренти, куратор живописи кватроченто в Галерее Уффици, и Надя Риги, директор Епархиального музея.

Картина была создана около 1475 года для часовни, посвященной Волхвам в церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции, построенной в 1469 году купцом Гаспаре дель Ламой.

Когда Гаспаре попал в опалу, это привело к тому, что капелла была заброшена, и «Поклонение волхвов» перешло в коллекцию семьи Медичи, как показано в описях конца XVI века. Работа Ботичелли была выставлена в Уффици с 1796 года.

Поклонение волхвов было отображено художником оригинально, в сбалансированной композиции, с хижиной в центре и многочисленными фигурами, расположенными вокруг нее.

Внутри, на высоком постаменте, под лучами божественного света изображена Мадонна с Младенцем, а за ней в сосредоточенном молчании предстает Иосиф. По бокам, разделенные на две шеренги, проходят «парадом» персонажи, прибывающие вслед за волхвами, состоящие в основном из главных героев флорентийского общества времен правления Медичи.

Сам Боттичелли изобразил себя в образе блондина справа, расположенного в три четверти, в золотисто-желтом плаще, ищущего взгляда зрителя.