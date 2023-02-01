В доминиканском монастыре Тулузы выставили главу Фомы Аквинского по случаю 700-й годовщины его канонизации

В доминиканском монастыре Тулузы (Франция) выставили главу святого Фомы Аквинского по случаю 700-й годовщины его канонизации, а оттуда святыня отправится в путь по всей Франции и за рубеж, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Главу святого Фомы Аквинского доставили в Доминиканский монастырь Тулузы и поместили в новый ларец (реликварий) работы Огюстена Фрисон-Роше. Ларец освятили во время службы 27 января в монастырском храме, а затем перенесли вместе с главой святого в Якобинский монастырь Тулузы для торжественной Мессы по случаю седьмого столетнего юбилей канонизации это великого итальянского святого, богослова и философа. Службу провели в субботу 28 января, после чего прошел крестный ход с мощами.

Открытие прежнего реликвария состоялось в ризнице Доминиканского монастыря в присутствии епископа Жана-Луи Брюгеса, канцлера Тулузской епархии отца Жана-Франсуа Галинье-Паллеролы и настоятеля монастыря Тулузы отца Филиппа Жайло. Создатель нового реликвария, известный скульптор и художник Фрисон-Рош, выложил фотографии своего произведения в Instagram, поздравив всех с Новым годом «в свете святого Фомы Аквинского».

«Редко кому удается стать свидетелем открытия реликвария, поскольку он всегда запечатан, дабы гарантировать подлинность хранимой в нем святыни, – напоминают в свою очередь служители Доминиканского ордена в Instagram. – Вот почему вскрытие реликвария производится только по самым серьезным поводам, после чего он полностью обновляется». Орден опубликовал видео церемонии открытия прежнего реликвария в YouTube:

Теперь новый ларец со святыней отправится в путешествие по Франции, а затем за границу.

Святой Фома Аквинский был доминиканским монахом, священником и считается одним из величайших учителей, философов и теологов Церкви. Он родился примерно в 1225 году, умер в 1274 году и канонизирован Католической Церковью как святой, систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель Церкви, Doctor Angelicus, Doctor Universalis, princeps philosophorum («князь философов») и основатель томизма. В 1879 году признан наиболее авторитетным католическим религиозным философом, связавшим христианское вероучение (в частности, идеи Августина Блаженного) с философией Аристотеля. Сформулировал пять доказательств бытия Бога. Признавая относительную самостоятельность естественного бытия и человеческого разума, утверждал, что природа завершается в благодати, разум в вере, а философское познание и естественная теология, основанная на аналогии сущего, в сверхъестественном откровении. Фома Аквинский был канонизирован в 1323 году и признан доктором Церкви в 1567 году.