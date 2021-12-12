В дни 35-го Апостольского визита Папы Франциска в Санкт-Петербурге проходил фестиваль христианского кино

Сообщает Vatican News:

В Санкт-Петербурге завершился XV международный фестиваль христианского кино «Невский благовест». В течение шести дней – с 29 ноября по 4 декабря – в Святодуховском духовно-просветительском центре Александро-Невской лавры проходили показы работ режиссеров из разных городов России и стран. Традиционно в оргкомитет фестиваля входят священнослужители разных конфессий. Уже не первый год католиков представляет священник-доминиканец Юрий Дорогин, викарий прихода Святой Екатерины Александрийской.

С творческой стороны католическую грань «Невского благовеста» в этом году представляла работа Михаила Фатеева «Петербургские епископы», повествующая о судьбах католических иерархов города на Неве. Фестивальная программа явным образом демонстрирует межконфессиональный и веротерпимый характер Города Святого Петра.