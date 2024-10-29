В День памяти жертв политических репрессий на Бутовском полигоне пройдет ежегодная акция «Голос памяти»

30 октября 2024 года на Бутовском полигоне в Подмосковье пройдет традиционная акция «Голос памяти», посвященная жертвам политических репрессий, сообщает Патриархия.ru.

Священный Синод Русской Православной Церкви от 23-24 сентября 2021 года «в дополнение к ежегодному поминовению пострадавших в годы гонений за веру Христову» благословил «30 октября совершение заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении», особо отметив «сложившееся традиции внебогослужебной практики чтения на полигоне имен здесь убиенных» (журнал № 70).

Ежегодно в акции принимают участие родственники погибших, прихожане московских храмов, представители общественных организаций и дипломатического корпуса.

В этот день в храме Новомучеников и исповедников Российских в Бутове Божественную литургию возглавит заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан. Начало богослужения в 8.30.

По окончании Литургии будет совершена панихида, после которой в 11.00 на территории захоронений перед мемориалом «Сад памяти» начнется чтение имен всех убиенных в Бутове в соответствии с «расстрельными списками» НКВД по дням приведения приговоров в исполнение.

Все желающие смогут возложить цветы и поставить свечи на насыпи погребальных рвов. Чтение имен продолжится предположительно до 19.00.

Проезд до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» (выход № 7), далее — городским автобусом № 18 до конечной остановки «Бутовский полигон». Расписание автобуса в этот день: 8.48, 10.13, 12.33,13.43, 14.53, 16.21, 17.01, 18.11.