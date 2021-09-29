30 октября РПЦ будет поминать всех православных христиан, невинно пострадавших в годы репрессий

Священный Синод Русской Православной Церкви (РПЦ) на заседании 23–24 сентября постановил совершать заупокойные богослужения 30 октября на территории России о всех православных христианах, невинно пострадавших в годы репрессий.

Дата установлена в дополнение к ежегодному поминовению пострадавших в годы гонений за веру, совершаемому в воскресный день 7 февраля н.ст. (или в первое воскресенье после 7 февраля).

В материалах синода подчеркивается, что Русская Православная Церковь «помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий», и призывает общество «сохранить память об этих трагических страницах истории». Участники заседания напомнили о документе Архиерейского Собора 2011 года «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших».

Синодам Самоуправляемых Церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов, а также в епархиях, расположенных за пределами России, предлагается определить день совершения заупокойных богослужений «исходя из местных потребностей и условий».

В России 30 октября ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий. В стране проходят траурные акции и памятные мероприятия (митинги, возложения венков и цветов к памятникам репрессированным). В Москве, в частности, проходит акция с чтением имен погибших у Соловецкого камня на Лубянской площади, в Санкт-Петербурге – на Левашовском кладбище. На Украине этот день отмечается в третье воскресенье мая, в Казахстане – 31 мая.



Источник: Благовест-инфо