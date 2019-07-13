В день памяти святого Бенедикта Нурсийского Госсекретарь Ватикана призвал монахов стать маяком современному миру

Стать маяком, рассеивающим ночную тьму и способным помочь увидеть милосердный лик Господа, призвал монахов древнего аббатства Монте-Оливетта-Маджоре госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Ближайший сотрудник Папы совершил визит в итальянский бенедиктинский монастырь, где возглавил Евхаристию. Паломничество было приурочено к литургическому воспоминанию святого Бенедикта Нурсийского, покровителя Европы, отмечавшегося 11 июля.

Кардинал Паролин назвал Правило Святого Бенедикта «настоящей кафедрой мудрости, основанной не на песке легких эмоций и устремлений, щедрых, но не совсем рассудительных и слабых, а на прочной скале сильной веры, закаленной опытом, упражнениями в покаянии и стяжании добродетелей». По словам Госсекретаря, пример святого Бенедикта является «ярким путем совершенствования, предложенным нашему поколению и нашему времени”, которому свойственно пламенное желание обрести твердые точки опоры. Он является своего рода компасом, с помощью которого возможно плыть, не натыкаясь на подводные камни.

Ватиканский иерарх назвал монахов «маяком, взнесенным на горе», а также символом «призвания к жизни, исполненной смысла, коя является таковой потому, что принесена в дар и благословлена миром, несмотря на все ошибки, грехи, человеческие слабости и случавшиеся в ходе истории трагедии».

По словам кардинала Паролина, монастыри призваны стать «реальной альтернативой современному миру», «оазисом, в котором возможно укрыться во время бурь”, а также «надежным и сильным сигналом для множества путников, зачастую запутавшихся и заблудившихся, пытающихся на ощупь отыскать то спасение и счастье, которое на самом деле легко обрести: достаточно только поднять свой взор ввысь, к Иисусу и Его Матери Марии».

Госсекретарь Его Святейшества призвал также и монахов стать «маяком, просвещающим ночную тьму и позволяющим разглядеть отцовский милосердный лик Господа». Своим последовательным образом жизни монахи могут продемонстрировать всему свету, что «победить духовное обмирщение, которое Папа Франциск многократно называл одной из самых больших опасностей возможно».

Монастырская обитель Монте-Оливетта-Маджоре располагается в итальянском регионе Тоскана. Это аббатство было основано в XIV веке и является главным духовным центром бенедиктинской Конгрегации Пресвятой Марии с горы Оливетта — одного из «побегов» Ордена Святого Бенедикта.

По материалам Vatican News