В день памяти св. Бахиты Папа призвал молодёжь бороться против современной работорговли

По случаю IX Всемирного дня борьбы против торговли людьми посредством молитвы и размышлений, который отмечался в день литургической памяти св. Джузеппины Бахиты 8 февраля, Папа Франциск обнародовал специальное видеопослание, посвятив его теме дня – «Движение за достоинство». Передает русская служба Vatican News.

В этом году протагонистами гуманитарной инициативы являются молодые люди, отмечает Святейший Отец, и это «указывает на великий горизонт их приверженности борьбе с торговлей людьми: человеческое достоинство». Молодёжь помогает сохранить надежду и «радость, которую следует беречь в сердцах вместе со Словом Божьим, ибо истинная радость – это Христос», подчёркивает Епископ Рима:

«Торговля людьми уродует человеческое достоинство. Эксплуатация и порабощение ограничивают свободу и делают людей объектами, которые можно использовать и выбросить. Система торговли людьми пользуется несправедливостью и беззаконием, вынуждающими миллионы людей жить в условиях уязвимости. Действительно, люди, обнищавшие из-за экономического кризиса, войн, климатических изменений и многих других проявлений нестабильности, легко поддаются вербовке. К сожалению, торговля людьми растёт угрожающими темпами, затрагивая в основном мигрантов, женщин и детей, молодых людей, преисполненных мечтаний о достойной жизни».

В эти трудные времена, подчёркивает Папа Франциск, все мы, особенно новые поколения, призваны объединить усилия, чтобы нести в мир добро и распространять свет Христа и Его Евангелия. Этот свет будет символически передан в эти дни в Риме юным представителям организаций, которые уже много лет сотрудничают в рамках Дня борьбы против торговли людьми: в следующем году эти молодые люди станут «миссионерами человеческого достоинства, выступающими против торговли людьми и любых форм эксплуатации».

«Не уставайте искать способы изменить наше общество и предотвратить постыдное бедствие торговли людьми».

Святейший Отец призывает молодых участников всемирного дня внимательно распознавать процессы, ввергающие миллионы людей в рабство и жестокую эксплуатацию; находить и поддерживать их путь к свободе и достоинству; поддерживать друг друга с надеждой и «созидать культуру встречи, ведущую к обращению сердец и созданию инклюзивных обществ, способных защитить права и достоинство каждого человека».

Епископ Рима выражает надежду, что многие неравнодушные люди станут на путь борьбы против современной работорговли и будут сопровождать «тех, кто разбит насилием сексуальной и трудовой эксплуатации», мигрантов, переселенцев и всех, кто ищет достойное место для мирной жизни в семье.

В конце видеопослания Папа вверяет участников всемирного дня молитвам св. Джузеппины Бахиты, небесной покровительницы жертв торговли людьми, и преподаёт апостольское благословение.