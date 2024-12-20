В Дамаске прошла встреча христианских лидеров Сирии со спецпредставителем ООН (+ ФОТО)

Встреча сирийских христианских лидеров Сирии прошла 18 декабря в штаб-квартире Антиохийской Православной Церкви в Дамаске при участии специального представителя генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Orthodox Times.

Помимо православного Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X во встрече приняли участие предстоятель Сирийской Яковитской Церкви Патриарх Игнатий II Ефрем, Патриарх Иосиф I Абси (Мелькитская Греко-Католическая Церковь), апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари, а также епископы, клирики, представители мужских и женских монастырей различных христианских общин страны.

Темой обсуждения на встрече стала «острая необходимость в национальном единстве, взаимной поддержке и едином христианском свидетельстве в сирийском обществе и на глобальной арене», Был создан специальный комитет по решению насущных задач, объединяющих различные христианские деноминации.

Приветствуя спецпредставителя ООН Гейра Педерсена, Патриарх Иоанн заявил, что христиане являются неотъемлемой частью «социальной ткани» Сирии и подчеркнул необходимость создания в стране «национального партнерства», принятия демократической конституции, которая гарантировала бы равные права для всех граждан. В ответном слове Педерсен поблагодарил христианских лидеров за встречу и заверил их в поддержке международного сообщества восстановления Сирии.

Встреча завершилась молитвой об «исцелении сирийского народа от боли и отчаяния, о любви и единении и о предании сил в восстановлении нации».

(Фото — Orthodox Times)