В чем богословский смысл поста?

Из архива Радио Ватикана русская служба Vatican News опубликовала материал о смысле и правилах поста. Его републикацию мы предлагаем также вниманию наших читателей.

Поясним смысл поста словами Папы на покое Бенедикта XVI. В одном из посланий на Великий пост он так раскрывает смысл постного воздержания: настоящий пост нацелен на «вкушение истинной пищи, какой есть воля Отца». Воздержание, к которому призывает Церковь, не имеет физических или эстетических мотиваций, но в его основе лежит потребность человека во внутреннем очищении, которое выводит яд греха и зла, приучает к здравым видам отречения, избавляющим верующего от рабства собственного «я». Пост позволяет человеку быть более внимательным и расположенным к слушанию Слова Божьего и к служению братьям. Воздержание, продиктованное любовью к Богу, означает «свободное решение отказаться от чего-то, чтобы помогать другим». Это также период особенно интенсивного духовного борения, противостоящего злу, которое есть в мире и в каждом из нас. Папа призывает подкреплять духовное борение молитвой, напоминая, что «пост – это душа молитвы» или, как говорил святой Петр Хризолог, «молящийся да постится». Без молитвы человеческое «я» замыкается в себе, а внутренняя беседа с Богом превращается в монолог, порождающий тысячи самооправданий. «Я» рискует стать божеством, в то время как пост помогает верующему смиренно подчиниться Богу, уповая на Его благость и милосердие. Покаяние и обращение означают принять, свободно и с любовью, факт своей полной подвластности Богу, нашему Творцу, и Его любви. Это – не зависимость, а подлинная свобода. Покаяние состоит в том, чтобы оставить гонки за собственным преходящим успехом и не полагаться на человека, но полностью довериться Господу.

— Среди церковных предписаний есть обязательная исповедь хотя бы раз в год, обычно в период Пасхи. Объясните, пожалуйста, относится ли это предписание к тем, у кого есть только обыденные грехи? А для тех, у кого на душе смертный грех, не слишком ли это длинный отрезок времени – целый год?

— Предписание обязательной ежегодной исповеди касается тех, у кого на совести есть тяжкий (смертный) грех. Для отпущения повседневных, или обыденных, грехов нет строгой необходимости прибегать к Таинству Покаяния. Для отпущения таких прегрешений существуют и другие пути: молитва, пост, милостыня.

Но следует отметить, что люди, у которых на совести только обыденные грехи, как правило, прибегают к Таинству Покаяния очень часто, гораздо чаще, чем раз в год. Верующий чувствует потребность в исповеди. Те, кто стремятся жить постоянно в Божьей благодати, исповедуются раз в месяц или даже раз в неделю.

Церковное предписание исповедоваться хотя бы раз в год – это следствие другого предписания: приобщаться ко Христу в Таинстве Евхаристии хотя бы раз в год. Иисус сказал: «Кто не вкушает Мою плоть и не пьет Мою кровь, тот не может иметь жизнь вечную» Церковь установила это правило, можно сказать, для «особо ленивых», для тех, кому нужен особый «толчок», — иначе они бы остались без благодати, необходимой для спасения. Для того, чтобы плодотворно причащаться, нужно быть в состоянии благодати, то есть не иметь на душе тяжких грехов. Именно поэтому и установлена обязанность исповедоваться хотя бы раз в год.

Напомним, какие грехи мы называем «смертными», или «тяжкими».

Смертный грех разрушает любовь в сердце человеческом тяжким нарушением Закона Божия; он отвращает человека от Бога, Который есть его конечная цель и его блаженство, заставляя предпочесть Богу некое благо низшего порядка. Обыденный грех сохраняет любовь, хотя он ее оскорбляет и ранит. Совершив смертный грех, крещеный может вернуть благодать Божию только посредством Таинства Примирения. И хотя верующий призван часто приступать к этому Таинству даже при наличии только обыденных грехов, исповедание смертных грехов является обязательным для того, чтобы примириться с Богом в Таинстве Покаяния и получить возможность приступать к Святому Причастию.

Грех является смертным при трех одновременных условиях: во-первых, он касается серьезной материи, во-вторых, он совершается с полным осознанием и с полным согласием воли.

Это осознание и согласие во многом зависят от состояния каждого отдельного человека и касаются каждого отдельного случая. Поэтому в первую очередь мы остановимся на том, что означает «серьезная материя».

Если мы обратимся к десяти заповедям, то среди грехов, которые всегда касаются серьезной материи, можно назвать следующие:

Грехи против первой заповеди: отвержение Бога, поклонение дьяволу, обращение к колдунам, тяжкие формы суеверия, грехи против богословских добродетелей – ересь, отступничество, неприятие истин веры, отчаяние в спасении и, наоборот, самонадеянность в отношении спасения; ненависть к Богу и ближнему, умышленное зло в отношении к ближнему, а также упорный отказ от молитвы.

Тяжкие грехи против второй заповеди: богохульство, клятвопреступление, нарушение обетов. Грехи против третьей заповеди — это неучастие в Святой Мессе в воскресные дни и в предписанные Церковью праздники (для католиков латинского обряда — при отсутствии особых рапоряжений епископской конференции — это Рождество, праздник Пресвятой Богородицы 1 января, Богоявление, Успение Пресвятой Богородицы, торжество Всех Святых, торжество Непорочного зачатия, Вознесение, Corpus Domini, праздник святого Иосифа, святых апостолов Петра и Павла); к тяжким грехам против третьей заповеди относится также причащение в том случае, если на совести есть еще не исповеданные смертные грехи.

Грехи против пятой заповеди: убийство, самоубийство, аборт, эвтаназия, использование наркотиков, пьянство, побои. Тяжкими являются грехи против шестой заповеди, такие как аутоэротизм, блуд, добрачные отношения, гомосексуальные связи, контрацепция супругов, прелюбодеяние, сексуальное насилие и так далее.

Часто мы имеем дело с тяжким грехом даже когда речь идет о материи, которая в иных случаях является «легкой». Например, четвертая заповедь предписывает чтить мать и отца. Конечно, в семье могут быть различные словесные перепалки и раздоры, непослушание, и тогда речь идет об обыденном грехе. Но если речь идет о тяжких конфликтах – о тяжелом попрании достоинства своих родных, — то это смертный грех. Нарушения четвертой заповеди включают в себя и грехи словом, проклятия, сплетни, наносящие ущерб чести нашего ближнего. Среди грехов словом нужно различать такие, которые, по сути, не попирают достоинство ближнего, — и тогда мы совершаем обыденный грех, — и такие, которые наносят серьезный ущерб чести и доброму имени ближнего. В этом случае совершается смертный грех.

Или, например, седьмая заповедь – «не укради». И здесь нужно различать между украденным пакетиком леденцов (что, конечно, является кражей, грехом) или значительной суммы денег.

Восьмая заповедь предписывает не лгать. Очевидно, что когда речь идет о клевете или о ложном свидетельстве в суде, мы всегда имеем дело с тяжким грехом. Если же речь идет о неправде, сказанной в целях самозащиты или чтобы не нарушать мира в семье, мы не выходим за пределы обыденного греха. Который, конечно, в любом случае остается грехом, и христианин, стремящийся к духовному совершенству, призван каяться в нем на исповеди.

Смертным грехом против девятой заповеди: «не желай жены ближнего твоего», — могут быть иные грехи против целомудрия, кроме перечисленных выше. Когда мы планируем вступить в греховную связь (даже если потом в действительности мы эти планы не реализуем), мы совершаем смертный грех. Ведь Иисус сказал: «Всякий, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал». Точно так же, смертными грехами являются использование порнографии или грехи против целомудрия посредством Интернета. В то время как нечистый помысел, на котором мы не задерживаемся, даже если нам его не удается сразу преодолеть, остается обыденным грехом. В эту заповедь включены также грехи нескромности во взгляде, в словах. Как правило, в таких случаях речь идет о «легкой материи» и обыденном грехе, но легкая материя в этих случаях с легкостью может стать серьезной. Поэтому так важно говорить на исповеди обо всех грехах, какой бы тяжести они ни были, и спрашивать совета у священника.

Десятую заповедь – «не желай имущества ближнего твоего» — мы нарушаем, планируя присвоить себе чужое. Тяжесть греха, как мы говорили выше, зависит от того, что именно планируется присвоить.

Подведем итог: есть грехи объективно тяжкие, когда идет речь всегда о серьезной материи, и есть грехи, тяжесть которых зависит от того, какой ущерб мы наносим материальному или духовному благу ближнего.

В заключение напомним слова Блаженного Августина: «Человек не может, будучи во плоти, избежать всех грехов, по крайней мере — грехов легких. Но эти грехи, которые мы называем легкими, не полагай их безобидными: если ты находишь их безобидными, взвешивая их, содрогнись, их подсчитывая. Множество легких предметов составляет большой вес; множество капель наполняет реку; множество зерен составляет груду. Какова тогда наша надежда? Прежде всего, исповедь…».

— В одном учебнике я прочитала, что Папа отменил предписание воздерживаться от мясной пищи по пятницам. Правда ли это? Кроме того, я хотела бы спросить, как вообще возник запрет на употребление мяса.

— 16 февраля 1966 года Папа Павел VI реформировал церковную дисциплину посредством апостольской конституции Paenitemini. Это произошло два месяца спустя после завершения Второго Ватиканского собора. В этом документе Папа напоминает, что «истинное покаяние ни в одну эпоху не может не сочетаться с аскезой также физической: все наше существо, душа и тело, должно активно участвовать в этом религиозном акте, которым создание признает Божественную святость и величие».

«Необходимость в умерщвлении тела, — читаем в тексте апостольской конституции, — очевидна и в силу хрупкости нашей природы, в которой после греха Адама дух и плоть имеют противоположные желания. В Новом Завете и в истории Церкви, несмотря на то, что обязанность покаяния прежде всего была мотивирована необходимостью участия в Христовых страданиях, — все же потребность в аскезе, карающей плоть и делающей ее рабой, с особой настойчивостью подтверждается примером самого Христа».

В этой конституции также подчеркивается, что «воздержание должно соблюдаться во все пятницы года, которые не приходятся на праздники, предписанные Церковью». Однако, добавляет Павел VI, епископам предоставляется право «заменить полностью или частично это воздержание другими формами покаяния, особенно делами милосердия или благочестивыми практиками».

Например, местный католический ординарий может дать освобождение вплоть до аннулирования обязанности соблюдать воздержание от мясной пищи по пятницам всем, кто питается в системе общественного питания, где не соблюдаются постные предписания, и всем, кто не имеет возможности выбрать пищу и должен есть те продукты, которые в данный момент доступны. Данное освобождение не относится к Страстной пятнице и Пепельной среде. Верные, пользующиеся освобождением, должны помолиться о Папе Римском и пожертвовать милостыню или же творить дела христианского милосердия.

Предписание итальянского епископата о воздержании запрещает употребление мяса, а также пищи и напитков, которые, по мудром рассуждении, могут считаться особенно дорогостоящими и изысканными.

Количественный пост и воздержание должны соблюдаться в Пепельную среду (а в амвросианском обряде — в первую пятницу Великого поста), а также в Пятницу Страстей и Смерти Господа Нашего Иисуса Христа. Рекомендуется соблюдать пост и в Страстную субботу, вплоть до пасхальной всенощной.

Воздержание от мясной пищи относится ко всем пятницам Великого поста за исключением дней, совпадающих с церковными торжествами (как, например, 19 и 25 марта). Во все остальные пятницы года следует соблюдать воздержание в названном смысле или же совершать другие дела покаяния, молитвы, милосердия.

Предписаниям количественного поста обязаны следовать все совершеннолетние моложе 60 лет, а предписанию воздержания от мясной пищи должны следовать те, кому исполнилось 14 лет.

Итак, подведем итог: пятница по-прежнему остается днем покаяния. Однако есть возможность заменить воздержание от мяса другим актом покаяния. Кроме того, несоблюдение воздержания в пятницы года (за исключением Страстной пятницы и Пепельной среды) не считается тяжким грехом.

Таким образом, нельзя утверждать, что воздержание от мясной пищи по пятницам было «отменено».

Обычай поста и воздержания является одним из древнейших в Церкви. Первоначально соблюдалось также воздержание от масла и вина. Воздержание от мяса было распространено и в языческих религиях, хотя и по другими причинам.

В христианстве же с самого начала пост был насыщен христологическим содержанием, согласно сказанному святым апостолом Павлом: «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь».

— Вопрос о воздержании от мяса. Я не профессиональный повар, однако дома готовлю часто. Меня, в принципе, не раздражает, что в семье пощусь я один. Я могу легко готовить любую, в том числе и мясную еду для своей семьи, даже в периоды, когда сам кроме воды ничего не употребляю. Вопрос состоит в том, что во время готовки желательно пробовать стряпню и постную, и мясную, — мизерными дозами и не для насыщения или для удовольствия. Сам для себя я решил, что, в конце концов, пост – не кашрут и, попробовав в процессе готовки еду, я не нарушу поста. Насколько я неправ?

— Соблюдая пост, важно не уклониться в скрупулёзность фарисеев. Пост прежде всего нацелен на вкушение истинной пищи – воли Отца, и все конкретные аспекты поста направлены именно на это. Воздержание, отречение от чего-то побуждает нас осознать свою полную зависимость от Бога, от Его воли, от Его провидения. Чтобы вкушать истинную пищу, человек должен пройти через внутреннее очищение, очищение от ядов зла и греха, первый из которых – эгоизм, сосредоточенность на собственном «я». Любовь к Богу и к ближнему, а не количество несъеденного мяса должно стать «достижением» поста. Церковные предписания, касающиеся поста, несут в себе духовный смысл, то есть они становятся для нас «указателями», верными путеводителями, призванными помочь возрастать в любви. Готовить еду для своей семьи, не навязывая при этом своих постных правил и не раздражаясь, — это важное служение, продиктованное любовью и смирением.

Если следовать букве закона, то воздержание от мяса католикам латинского обряда (старше 14 лет) предписывается только по пятницам, к которым добавляется Пепельная среда. Количественный пост (в Пепельную среду и Страстную пятницу) соблюдают взрослые католики до 60 лет. Воздержание от мяса или от какой-либо другой пищи не предписывается в остальные дни. То есть, по идее, привычки постящегося и остальных членов семьи не могут различаться настолько, чтобы это порождало какие-либо разногласия. Всего лишь один раз в неделю вместо мясных блюд готовить блюда из рыбы, круп или овощей, — это совсем не трудно и даже полезно. Если по каким-то причинам Вы должны семь дней в неделю готовить мясные блюда, — то, конечно же, не нужно переживать из-за того, что Вы попробовали их на вкус: Вы делаете это не для своего насыщения или удовольствия, а для того, чтобы доставить удовольствие своим близким и не нанести вреда их здоровью, подав полусырые котлеты или пересоленный суп.

— Мне непонятен смысл христианских покаянных практик. В жизнеописании святого Арсского пастыря рассказывается, что он бичевал себя до крови и потери сознания. Оправданы ли такие практики Священным Писанием?

— Библейское основание покаяния, выраженного постом и другими аскетическими практиками, в первую очередь находится в описании 40-дневного искушения Иисуса в пустыне. Сам Господь призвал к покаянию в начале Своей проповеди: «Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1,15).

«Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» ( 1 Кор 9,27): эти слова святого апостола Павла, несомненно, вдохновляли многих святых. Фома Аквинский так описывал смысл покаянных практик: «Всякая добродетель, выделенная особым образом, искореняет привычку противоположного ей порока, подобно тому как белизна стирает черноту одного и того же предмета. Покаяние же… искореняет грех, поскольку грех отпускается благодатью Божьей посредством содействия человека».

Зачем же умерщвлять плоть, если Иисус, Сын Божий, на Кресте принес Себя в окончательную и совершенную жертву? Святой апостол Павел пишет: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь» (Кол 1,24). Своей жертвой Христос полностью свершил дело спасения. Но Его жертва осуществляется в нас, если мы принимаем её, имея те же чувствования, что и Христос. То есть, говоря о «недостатке», Павел указывает на наше личное участие в этой жертве, ведь мы – члены Тела Христова.

Комментируя евангельское повествование об исцелении расслабленного, святой Фома Аквинский замечал, что посредством слов «Прощаются тебе грехи твои» Христос исцелил прежде всего душу, а затем уже и тело, поскольку было необходимо сперва удалить препятствие, мешающее принять благодать исцеления. Покаянные практики имеют целью как раз сделать нашу душу готовой к принятию милостей Божиих. Они служат для того, чтобы очистить и искоренить причины греха, для того, чтобы взрастить нашу способность любить и сделать нас готовыми принять Христовы обетования.