В больнице Папа вознёс молитву Angelus в частном порядке

Согласно коммюнике пресс-службы Ватикана, Папа Франциск продолжает курс реабилитации в римской больнице им. Агостино Джемелли, передает Vatican News.

В воскресенье утром 11 июня Папа Франциск дистанционно участвовал в Святой Мессе, которая транслировалась в прямом эфире по телевидению, а также принял Таинство Пресвятой Евхаристии. Затем он направился в часовню своей палаты, где в частном порядке вознёс богородичную молитву «Ангел Господень». После полудня он разделил обеденную трапезу с теми, кто помогает ему в эти дни пребывания в больнице, – врачами, медицинским персоналом, помощниками и сотрудниками Корпуса жандармерии, сообщает ватиканская пресс-служба. После обеда Папа Франциск смог немного пройтись и несколько часов посвятил работе, чередуя её с отдыхом и молитвой. В воскресенье множество людей со всего мира духовно присоединились к богородичной молитве Епископа Рима.

12 июня, на пятые сутки госпитализации, курс лечения продолжался «в штатном режиме с соблюдением врачебных назначений». По сообщению медицинского персонала, для Папы это был «тихий» день, перемежающийся чтением, отдыхом и молитвой.

Состояние здоровья Святейшего Отца прокомментировал профессор Серджо Альфьери, главврач отделения абдоминальной и эндокринно-метаболической медицины и хирургии: на данном этапе крайне важна осторожность в реабилитации, в том числе снижение нагрузки на брюшную стенку. Альфьери напомнил, что два года назад – 4 июля 2021 года – через 7 дней после операции на кишечнике Святейший Отец возглавил публичную молитву Angelus, но тогда уже прошла неделя. «В данном случае, – заявил профессор, – Папа Франциск внял совету врачей отдохнуть и не подвергаться дополнительным нагрузкам, которые могут поставить под угрозу имплантированную протезную сетку и восстановление мышечной фасции для оптимального заживления».