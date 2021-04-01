В Боготе неизвестные ограбили конференцию католических епископов

Группа вооруженных людей в полицейской форме ограбила колумбийскую Конференцию католических епископов в Боготе, полиция предлагает награду за помощь в их поимке, передает РИА Новости.

«От 8 до 10 человек, притворяясь представителями власти, проникли в религиозное учреждение, связали охрану и немедленно начали поиск ценных вещей, а также вынесли сейф с национальной и зарубежной валютой на сумму 55 млн песо (15 тысяч долларов США)», – заявил директор криминальных расследований колумбийской полиции Фернандо Мурильо Оррего, его слова опубликованы в Twitter ведомства. По информации местных СМИ, преступники связали и заткнули рты всем присутствующим в помещении, заперли их в одной из комнат и скрылись на четырех автомобилях. В полиции заявили, что преступление совершила организованная банда, которая заранее спланировала это ограбление, и назначили 5,5 тысяч долларов награды за помощь в их поимке. К расследованию подключились более 15 следователей из различных ведомств.

«Мы верим в милость Бога и эффективную работу властей в быстром прояснении этих фактов, о которых мы глубоко сожалеем, но которые не заслоняют празднование этих святых дней, составляющих центр христианской веры», – говорится в коммюнике Конференции епископов, опубликованном после ограбления.