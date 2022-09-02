В Беслане прошли поминальные богослужения по жертвам теракта

1 сентября 2022 года епископ Владикавказский и Аланский Герасим и духовенство Владикавказской епархии РПЦ приняли участие в траурных мероприятиях в Беслане, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Патриархия.Ru.

Вахта Памяти началась в 9.15 со школьного звонка. В это время 18 лет назад в бесланской школе № 1 прозвучали выстрелы, после которых начался захват заложников.

Епископ Герасим и священнослужители возложили цветы к кресту, установленному в центре спортивного зала. Затем была отслужена лития по невинноубиенным в теракте.

Вахта Памяти продлится три дня.

В течение суток с 17.00 1 сентября до 17.00 2 сентября в строящемся храме во дворе школы состоится чтение неусыпаемой Псалтири, в котором смогут принять молитвенное участие все желающие.

3 сентября в спортзале бесланской школы № 1 будет совершена Божественная литургия. Начало богослужения в 9.00.