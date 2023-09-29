В беседе с молодежью из Азии Папа Франциск высказался о «бодишейминге» и пластической хирургии

Распространенную практику так называемого «фэтшейминга» или «бодишейминга» раскритиковал Папа Римский во время телемоста с молодыми людьми из Юго-Восточной Азии, подчеркнув необходимость признавать собственное достоинство и находиться в гармонии с самим собой.

В связи с этим Св. Отец заявил, что такие практики по произвольному изменению своего тела, как пластическая хирургия, бесполезны, и предостерег от влияния социальных сетей на психическое здоровье, поскольку они в основном фокусируются на внешности и «искусственной» красоте.

В беседе он также коснулся негативного влияния новых технологий, отсутствия образования и занятости для молодежи во всем мире, а также гонений в отношении христиан, осудив все формы фундаментализма и предостерег от тех, кого он назвал «христианскими экстремистами», превращающими Евангелие в идеологию.

Отвечая на вопрос молодой женщины по имени Мерилин из Индии, которая сказала, что в подростковом возрасте она плакала перед сном, потому что ее дразнили за избыточный вес, Папа Франциск сказал, что это обычное стереотипное мышление и оно “к сожалению, часто влияет на нас”.

«Мы делаем все, чтобы казаться, а не быть. То же самое касается и бодишейминга», — сказал он.

Франциск рассказал, что, когда он еще учился в школе, то вместе с компанией друзей издевался над одноклассником, у которого был лишний вес. Когда отец того мальчика узнал об этом, то отвез всю их компанию в дом этого одноклассника, чтобы они извинились перед ним.

Годы спустя, после того как он уже был рукоположен в сан священника, Папа сказал, что восстановил связь с этим бывшим одноклассником, который стал евангелическим пастором, и к тому времени “преодолел все свои травмы, издевательства, стыд, стыд за свое тело”.

«В этом есть красота гармонии личности, независимо от того, толстый ты, худой, невысокий или высокий. Главное — жить в гармонии, гармонии с вашими сердцами», — подчеркнул понтифик, сказав: «Красота заставляет нас расти с точки зрения нашего психического здоровья: у каждого мужчины, у каждой женщины есть своя красота, нам нужно только научиться увидеть это, как это распознать».

Даже если кого-то не считают физически привлекательным, он должен быть «в полной гармонии со своей красотой как личности», уверен глава Ватикана.

В связи с этим Папа убежден, что «пластическая хирургия бесполезна, потому что эта красота со временем все равно исчезнет».

Он привел пример итальянской актрисы Анны Маньяни, сказав, что слышал, как в какой-то момент, когда она уже начала стареть, то решила, что не будет «избавляться» от своих морщин, утверждая, что их обязательно стоило бы получить, «ибо они тоже — моя красота».

«У каждого из нас есть своя красота, и мы должны принять ее и жить в гармонии с ней. Мы должны жить в гармонии с красотой наших сердец», — сказал Папа, заявив, что молодые люди должны научиться защищать себя от «искусственной красоты», рекламируемой в социальных сетях.

«Когда женщина беременна, когда она ждет ребенка, ее фигура сама по себе некрасива, но ожидание ребенка — одна из самых прекрасных вещей на свете. Так что это не только вопрос измерений или размеров, это гармоничная красота, которая есть у каждой женщины, каждого мужчины, и мы должны дорожить этим», — сказал он.

Папа Римский Франциск поговорил с 12 индийскими, пакистанскими и непальскими студентами из местных католических университетов, которые приняли участие в видеозвонке 26 сентября под названием «Наведение мостов в Южной Азии».

Оно было организовано управляемым иезуитами Университетом св. Игнатия Лойолы в Чикаго в сотрудничестве с Папской комиссией по Латинской Америке и ознаменовало третье мероприятие в преддверии приближающегося Синода Епископов по вопросам синодальности, который должен состояться с 4 по 29 октября в Риме. Предыдущие аналогичные онлайн-встречи охватывали молодых людей из Латинской Америки и Африки.

В заключение Папа Франциск призвал молодых людей смело двигаться вперед и сказал им: «Не теряйте чувство юмора, потому что юмор означает психическое здоровье».

Он преподал свое благословение и попросил молодежь помолиться за него, сказав: «Эта работа нелегкая, но мне нужны ваши молитвы! Помолитесь за меня, пожалуйста».

Источник: Сrux