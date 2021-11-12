В Багдаде прошел межрелигиозный футбольный турнир армянских, халдейских, сиро-яковитских, латинских и коптских команд

В столице Ирака прошел межрелигиозный футбольный турнир армянских, халдейских, сиро-яковитских, латинских и коптских команд, финал которого выиграла команда халдеев по пенальти, сообщает Седмица со ссылкой на Fides.

В «Турнире Папы Франциска» соревновались 12 команд, представляющих местные армянские католические, халдейские католические, сиро-яковитские, латинские и коптские церковные общины. В итоге команда, выставленная собором Святого Иосифа (Халдейской Католической Церкви), одержала победу над командой латинской церкви Святого Иосифа.

Финал турнира прошел в четверг 4 ноября при полных трибунах и транслировался в прямом эфире иракским телевидением. На матче среди зрителей присутствовал халдейский патриарх Луис Рафаэль Сакко и несколько епископов, которые в конце матча вручили награды футболистам команды-победителя и индивидуальные призы лучшему игроку, лучшему вратарю и лучшему бомбардиру турнира. Спортивное соревнование было организовано Католическим молодежным комитетом во главе с Маром Базелем Салемом Ялдо, епископом Халдейской Католической Церкви.

Страна и ее столица в настоящее время напрягают все силы в борьбе с кризисом, вызвавшим чрезвычайные ситуации во многих областях, в особенности в здравоохранении из-за продолжающейся пандемии. Сохраняются проблемы насилия, преступности, растущей социальной и политической напряженности, осложняющей мирную жизнь большинства иракского народа. В этой ситуации футбольный турнир приходских команд Багдада был организован и проведен как символ братского сосуществования и знак надежды на скорое возвращение к мирной добрососедской жизни, не отравленной ядом сектантского религиозного фанатизма.

Футбольный турнир назвали в честь Папы Римского Франциска, совершившего миротворческий визит в страну в марте 2020 года.