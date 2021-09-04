В Австралии 2500 церковных лидеров призвали правительство не вводить паспорта вакцинирования

В Австралии 2500 церковных лидеров из разных конфессий призвали премьер-министра не внедрять паспорта вакцинирования в стране, так как это может создать «неэтичное двухуровневое общество» и «медицинский апартеид», передает Благовест-инфо со ссылкой на Invictory и The Christian Post.

В открытом письме премьер-министру Скотту Моррисону христианские лидеры назвали предлагаемое введение паспортов вакцинирования (Green Pass) несостоятельным предложением, которое повлечет за собой ужасные последствия для всей нации

Хотя премьер-министр Австралии поддержал предложение о введении паспортов, федеральное правительство пока его не реализовало.

В своем письме, называемом Декларацией Иезекииля, христианские лидеры отметили, что правительство рискует создать неэтичное двухуровневое общество. Они обратили внимание на то, что в то время как одни люди без проблем вакцинируются добровольно, у других могут быть веские причины этого не делать. Как отмечено в письме, у свободных граждан должно быть право принимать самостоятельные решения, особенно пока вакцины находятся на стадии клинических испытаний.

«Ни вера, ни раса, ни медицинский выбор не должны определять то, как мы принимаем людей. Мы обязаны возвещать Евангелие всем», — отмечено в письме.

Отвечая на это письмо, управляющий директор Australian Christian Lobby (консервативная христианская правозащитная организация, базирующаяся в Канберре) Мартин Илес написал в Facebook, что сама по себе вакцина не вызывает у него серьезной обеспокоенности, но принуждение к вакцинации он назвал очень серьезным и неверным шагом.