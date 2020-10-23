В Ассизи закрыли саркофаг с телом блаженного Карло Акутиса

19 октября в святилище Отречения святого Франциска от земных благ в Ассизи был закрыт саркофаг с телом недавно беатифицированного 15-летнего подростка блаженного Карло Акутиса.

Мощи «Апостола интернета», помещённые за стеклом и покоящиеся там с апреля 2019 года, могли увидеть и поклониться им все желающие с 1 октября 2020 года.

Напомним, это произошло в связи с его недавней беатификацией, которая состоялась в позапрошлую субботу, 10 октября.

Всего перед мощами блаженного успели помолиться 41 тысяча паломников.

Перед закрытием саркофага со святыней была отслужена Торжественная Месса, которую возглавил новый префект Конгрегации по прославлению святых епископ Марчелло Семерара. В своей проповеди он отметил, что в лице Карло Акутиса мы видим «молодого человека, который рискнул всей своей жизнью, сделав ставку на Христа».

Иерарх добавил, что сильной стороной притяжения нового блаженного было его смирении, которое отмечали ранее и у святого Франциска Ассизского.

Архиепископ Ассизский Доменико Соррентино объяснил, что из-за пандемии больше невозможно безопасно выставлять на всеобщее поклонение тело новопрославленного блаженного, но как только ситуация улучшится, саркофаг снова будет открыт для всех паломников.

Во время эксгумации мощей блаженного на кладбище в Ассизи 23 января 2019 года, совершенной в связи с перемещением в святилище, было отмечено, что поднятое тело «находилось в состоянии изменений, свойственных трупу».

Поскольку с момента захоронения прошло не так много лет, различные части тела, хотя и претерпели изменения, все ещё сохраняли анатомическую связь. Останки были подвергнуты «консервации и укреплению, как это обычно практикуется, чтобы с достоинством обнажить для поклонения мощи блаженных и святых». Лицо усопшего было реконструировано и восстановлено с помощью силиконовой маски.

Карло Акутис умер от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет. Он предложил свои страдания за Христа, за Папу Бенедикта XVI и за Церковь, сказав: «Я предлагаю все страдания, которые мне придется претерпеть, за Господа, за Папу и за Церковь».

Новопрославленный подвижник оставил после себя мощное послание сверстникам: о том, что в нравственных принципах не может быть полумер и компромиссов, что нужно быть внимательными и не позволять коммерческим, общественным и политическим интересам управлять собой как марионеткой. Тем, кто разочарован жизнью, наполнен страхом, кто страдает, одинок и всеми оставлен, Карло Акутис указывает на Евхаристию, предлагая принять в свою жизнь Иисуса Христа и Его Евангелие.

Итальянский подросток своим примером показал, что благодаря Божьей благодати, страдания можно принять, перенося их с полной покорностью, искренней радостью и постоянно думая о других.



По материалам KAI, CNA, Vatican News, Catholic.by