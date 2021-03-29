В Ассизи продолжается молитва о мире, начатая святым Иоанном Павлом II

В Ассизи никогда не прекращаются молитвы о мире. Эта традиция была основана в 1986 году по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II, который решил собрать в родном городе святого Франциска Ассизского предстатвителей разных религий для совместной молитвы к Богу о спасении мира от войн и конфликтов.

В рамках этой инициативы каждый месяц устанавливается конкретное намерение молиться о мире с учетом текущей глобальной ситуации. С 27 марта 2021 года целью молитвы является Мозамбик, страдающий от разгула радикальных исламистов.

«В этом месяце мы выбрали Мозамбик, потому что оттуда поступают тяжелые новости о насилии. Мы шокированы, когда, например, слышим, как обезглавливают несовершеннолетних. Вот почему мы чувствуем необходимость объединить наши усилия в общей молитве, прося Господа об обращении жестоких сердец и восстановлении мира», — заявил монс. Доменико Соррентино в интервью Vatican News.

Архиепископ Ассизский напомнил, что самую высокую цену платят невинные дети. «Хочу отметить, что за мир во всем мире мы постоянно молимся в Ассизи, всегда обращая внимание на конкретную страну или на конкретный аспект действительности, требующий нашей общей молитвы», — сказал иерарх.

Между тем в Мозамбике ситуация становится все более драматичной. Наступление исламистов усилилось. На этот раз целями их атаки стали города Мангуна и Пальма. Власти признали, что не могут назвать даже приблизительное количество жертв. Мирные жители спрятались в горах. По разным оценкам, в этом районе Мозамбика половина населения уже покинула свои дома. Среди них есть дети, оставшиеся без присмотра взрослых.

Напомним, в сентябре 2019 года Папа Франциск находился в Мозамбике с Апостольским визитом. Он призвал политических лидеров страны проявить мужество не в «грубой силе и жестокости», а в «неустанном поиске общего блага». Мир, напомнил тогда понтифик, требует говорить решительно, но без фанатизма, с мужеством, но без экзальтации, твердо, но разумно: «нет» — разрушающей жестокости, «да» — согласию и примирению.