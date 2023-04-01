В апреле Папа призывает молиться о продвижении культуры ненасилия (ВИДЕО)

Война – это безумие, заявляет Папа Франциск в комментарии к молитвенным прошениям Церкви на апрель этого года: о культуре ненасилия. Передает Vatican News.

В новом видеоролике, опубликованном Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца, Епископ Рима подчёркивает, что «жить, высказываться и действовать без насилия вовсе не означает сдаваться, терять или отказываться от чего-либо. Это значит стремиться ко всему».

Папа Франциск подтверждает учительство своего святого предшественника Иоанна XXIII, написавшего 60 лет назад энциклику Pacem in Terris:

«Война – это безумие, она лишена всякого смысла. Любая война, каждое вооружённое противостояние всегда заканчивается поражением для всех».

По словам Святейшего Отца, необходимо продвигать культуру мира и помнить, что даже в случае законной самообороны целью является мир, а прочный мир может быть только миром без оружия.

«Давайте сделаем ненасилие руководством для наших действий как в повседневной жизни, так и в международных отношениях».

В конце видеоролика Епископ Рима просит верующих молиться «о более широком распространении культуры ненасилия», чтобы государства и отдельные граждане как можно реже обращались к оружию.