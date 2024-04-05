В апреле Папа призывает молиться о признании роли женщин (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на апрель 2024 года: о признании человеческого достоинства и вклада женщин. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима отмечает, что во многих частях мира к женщинам относятся как к «бракованному материалу». Есть страны, где женщинам запрещено получать помощь, чтобы открыть своё дело или даже пойти в школу.

«Более того, в этих местах они подчиняются законам, которые принуждают их одеваться определённым образом, а во многих странах до сих пор практикуются генитальные увечья. Нельзя лишать женщин права голоса, – подчёркивает Святейший Отец. – Нельзя лишать голоса всех этих женщин, которые становятся жертвами насилия, эксплуатации и отчуждения. На словах все согласны с тем, что мужчины и женщины обладают равным человеческим достоинством, однако на практике этого не происходит. Правительства должны работать над отменой дискриминационных законов во всём мире и обеспечением для женщин прав человека. Давайте уважать женщин. Будем уважать их достоинство, их основные права: если этого не сделать, наше общество не сможет двигаться вперёд».

В конце послания Святейший Отец призывает верующих молиться о признании достоинства женщин в каждой культуре и «о прекращении дискриминации, которой они подвергаются в разных частях мира».