В англиканском соборе Москвы прошло богослужение в память о 75-й годовщине Победы

Богослужение в память о жертвах Великой Отечественной войны прошло в пятницу, в канун юбилея Победы, в англиканском соборе Святого Андрея в Москве. Некоторые молитвы исполнила оперная певица Светлана Касьян, которая недавно излечилась от коронавируса, – сообщает Благовест-инфо.

На богослужении присутствовали послы США и Великобритании, с приветственной речью к прихожанам обратится официальный представитель Англиканской Церкви в России Малкольм Роджерс. Прямая трансляция велась на сайте храма.

Ради профилактики коронавируса здание собора закрыто для посетителей, но жизнь сообщества продолжается. Англикане Москвы в прямом эфире транслируют воскресные службы, утренние и вечерние молитвы и проводят конференции по изучению Библии.