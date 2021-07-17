В Англии продлили диспенсацию от предписания воскресной Мессы

Английские епископы разделяют опасения тех, кто боится заразиться COVID-19 во время литургических собраний, передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Всеобщее освобождение от участия в воскресной Мессе будет действовать в Англии и Уэльсе и после полной отмены антиковидных ограничений на государственном уровне: об этом сообщила Епископская конференция Англии и Уэльса. Несмотря на успешную кампанию вакцинации (в Соединенном Королевстве полный курс вакцинации прошла более половины населения), неделю назад в стране было более полумиллиона заразившихся COVID-19 – больше, чем в начале февраля.

В этом контексте английские и уэльские епископы решили продлить диспенсацию от воскресной Мессы в качестве превентивной меры, с надеждой, что обязательное посещение службы можно будет ввести до первого воскресенья Адвента.

В то же время иерархи возобновляют приглашение, с которым они обратились к верным в пастырском послании «День Господень», а именно поставить воскресную Мессу в центр христианской жизни. В этом послании, опубликованном в апреле, на завершение своей весенней ассамблеи, поместный епископат напомнил, что Евхаристию следует рассматривать как «камень основания» духовной жизни; она должна быть «причиной нашей глубочайшей радости, высочайшим способом благодарения Богу, приобщения к Его милосердию и любви».