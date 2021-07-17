В Англии продлили диспенсацию от предписания воскресной Мессы

В Англии продлили диспенсацию от предписания воскресной Мессы

Июль 17, 2021

Английские епископы разделяют опасения тех, кто боится заразиться во время литургических собраний, передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Всеобщее освобождение от участия в воскресной Мессе будет действовать в Англии и Уэльсе и после полной отмены антиковидных ограничений на государственном уровне: об этом сообщила Епископская конференция Англии и Уэльса. Несмотря на успешную кампанию вакцинации (в Соединенном Королевстве полный курс вакцинации прошла более половины населения), неделю назад в стране было более полумиллиона заразившихся COVID-19 – больше, чем в начале февраля.

В этом контексте английские и уэльские епископы решили продлить диспенсацию от воскресной Мессы в качестве превентивной меры, с надеждой, что обязательное посещение службы можно будет ввести до первого воскресенья Адвента.

В то же время иерархи возобновляют приглашение, с которым они обратились к верным в пастырском послании «День Господень», а именно поставить воскресную Мессу в центр христианской жизни. В этом послании, опубликованном в апреле, на завершение своей весенней ассамблеи, поместный епископат напомнил, что Евхаристию следует рассматривать как «камень основания» духовной жизни; она должна быть «причиной нашей глубочайшей радости, высочайшим способом благодарения Богу, приобщения к Его милосердию и любви».

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