В Афганистане талибы требуют отдавать 12-летних девочек в жены боевикам

Лидеры Талибана в Афганистане требуют от имамов захваченных ими районов списки незамужних девочек и женщин возрастом от 12 до 45, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат, передает Благовест-инфо со ссылкой на источники.

Боевики осматривают дома местных жителей и насильно забирают к себе в жены 12-летних детей, поскольку рассматривают их как «ханимат» или «военные трофеи», которые должны быть разделены между победителями.

Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, однако сейчас в сексуальное рабство попадают и 12-летние дети.

Многие женщины вынуждены бросать свои семьи и бежать из захваченных деревень. Одна из журналисток рассказала, что бежала из города на севере Афганистана, который она не назвала из соображений безопасности, и скрывалась у своего дяди, все время опасаясь того, что исламисты выследят ее и казнят.

По словам этой 22-летней журналистки, она переоделась в паранджу и ушла со своим дядей в соседнюю деревню, но была вынуждена снова бежать, после того как информаторы сообщили боевикам о ее местонахождении.

Сейчас она скрывается в отдаленном месте где-то на севере страны и говорит, что боится за свою жизнь и безопасность своей семьи. «Вернусь ли я когда-нибудь домой? Увижу ли я снова своих родителей? Куда я пойду? Как я выживу», – спрашивает девушка.

Тем временем напуганные местные жители, бежавшие из города Кундуз, захваченного талибами на прошлой неделе, рассказывают об ответных нападениях боевиков-джихадистов, которые выслеживают всех, кто связан с правительством, и обезглавливают или казнят их.