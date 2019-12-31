В 2019 году в Католической Церкви появилось пятеро новых святых и сорок шесть блаженных

В 2019 г. Католическая Церковь получила 5 новых святых и 46 блаженных.

Единственная в этом году канонизационная церемония имела место 13 октября 2019 г. на площади Святого Петра в Риме. В ее ходе святыми были объявлены: конвертит из англиканства, кардинал Джон Генри Ньюмен и четверо женщин, трое из которых – монахини: бразильянка, сестра Дульче (Мария Рита до Суса Бритта Лопес Понтес); сестра Мариам Терезия Манкидиан Чирамель из Индии; итальянка, сестра Джозефина Ванини; а также мирянка из Швейцарии, принадлежавшая к Третьему Ордену Святого Франциска Маргерит Байс. Все они жили в XIX-XX веках.

«Сегодня мы благодарим Господа за новых святых, которые совершили свое паломничество паломничестве и которых мы называем сегодня нашими заступниками, – сказал в своей проповеди на Мессе на Мессе канонизации Папа Франциск. – Трое из них – это монахини, засвидетельствовавшие, что монашеская жизнь – это путь любви на экзистенциальные периферии мира. В свою очередь, святая Маргерит Байс была швеей и показала нам, какой силой могут обладать простая молитва, настойчивость и терпение вкупе с молчаливой самоотверженностью: благодаря этому Господь возжег в ней свет Пасхи. Это та святость повседневной жизни, о которой святой кардинал Ньюмен сказал следующее: ‘Христианину свойственно глубокое, молчаливое, сокровенное умиротворение, которого мир просто не замечает. (…) Христианин – это веселый, простой, доброжелательный, добродушный, воспитанный, честный, скромный, неприхотливый человек. (…) В его поведении настолько мало необычного или эффектного, что на первый взгляд его легко принять за обычного человека. Так давайте же и будем такими: кроткими огоньками во тьме мира сего», – призвал Святейший Отец в заключение.

Кроме того, в течение 2019 г. в разных частях света состоялось 16 беатификационных церемоний, в числе которых также благодарственное богослужение в Кракове 8 июня по случаю подтверждения уже ранее существовавшего культа блаженного Михала Гедройца. Соответствующий декрет Конгрегации по канонизации святых Папа Франциск утвердил в ноябре 2018 г.

По материалам Vatican News