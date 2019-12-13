Увидело свет Папское послание на Всемирный день мира

Обнародовано Послание Папы Франциска на 53-й Всемирный день мира, который будет отмечаться 1 января наступающего года. На этот раз послание посвящено теме «Мир как путь надежды: диалог, примирение и экологическое обращение». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Мы знаем, что война часто начинается с нетерпимости к инаковости другого, что разжигает желание обладать и господствовать. Она рождается в сердце человека от эгоизма и гордыни, от ненависти, которая побуждает разрушать, замыкать другого в негативном образе, отвергать и уничтожать его, – пишет Святейший Отец. – Война питается извращением отношений, амбициями гегемонии, злоупотреблением властью, страхом перед другим и перед различиями, в которых видят препятствия; в то же время она приумножает всё это».

В Послании на Всемирный день мира Папа Франциск подчеркивает мысль, прозвучавшую во время поездки в Японию, когда он указал на несовместимость заявлений о мире и гонки ядерных вооружений: мир не может держаться на страхе взаимного уничтожения. «Недоверие и страх, – пишет Святейший Отец, – увеличивают хрупкость связей и риск насилия, и этот порочный круг никогда не сможет привести к мирным отношениям. В этом смысле также ядерное сдерживание может создать лишь иллюзорную безопасность». Поэтому мы не можем претендовать на сохранение стабильности в мире через страх перед уничтожением, в крайне неустойчивом равновесии, подвешенном на краю ядерной пропаст», – подчеркивает Понтифик.

Преемник Святого Петра вновь призывает к экологическому обращению, поясняя, что его следует понимать не только как примирение с окружающей средой, но «комплексно, как переустройство отношений с нашими братьями и сестрами, с другими живыми существами, с творением в его богатейшем разнообразии, с Творцом, Который является источником каждой жизни». Папа Франциск добавляет, что для христиан «этот путь подкрепляется также Таинством Примирения, дарованным Господом для прощения грехов». Это Таинство побуждает «отказаться от любого насилия в мыслях, словах и делах как в отношении ближнего, так и творения».