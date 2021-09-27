Увидел свет праздничный номер «Сибирской католической газеты», посвященный 30-летию религиозной свободы в России

Очередной номер «Сибирской католической газеты» увидел свет в преддверии всероссийского празднования 30-летия религиозной свободы и восстановления канонических структур Католической Церкви в России. Связанные с этим торжества пройдут в Новосибирске в начале октября. Номер открывается словами приветствия архиепископа-митрополита Павла Пецци, который начинал свое служение в России, будучи священником в Преображенской епархии и тогда же был назначен первым главным редактором ее только что учрежденного печатного органа.

В 2021 г. «юбиляром» является не только вся Католическая Церковь в России в целом, но и Ординарий Преображенской епархии Преосвященный Иосиф Верт, отмечающий 30-летие своей епископской хиротонии. Поэтому видное место в номере занимает его обширное эксклюзивное интервью, в котором Владыка рассказывает как о первых этапах реализации своего монашеского и священнического призвания, так и о наиболее важных вехах своего архипастырского служения.

Путь возрождения Католической Церкви на российской земле является темой последующих рубрик и материалов номера. Здесь речь идет о тех, кто подготовил будущее «воскресение» Церкви в ее канонических структурах, о ярких и значимых фигурах «ренессанса», и о «материальных» свидетельствах церковного присутствия: восстановленных и заново построенных храмах, действующей в столице Сибири предсеминарии…

Завершающие номер материалы «Детской площадки» рассказывают о явлениях Богородицы Фатимской, призвавшей в трагическом 1917 г. к молитве за Россию. Именно горячими молитвами Вселенской Церкви было испрошено столь чаемое возрождение, именно благодаря им стало возможно нынешнее празднество «тридцати лет свободы и благоприятствия», а наша страна вновь получила шанс назваться «Святой Русью».