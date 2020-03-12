Увидел свет первый в 2020 году номер «Сибирской католической газеты»

Первый в наступившем 2020 году номер печатного варианта «Сибирской католической газеты» почти полностью посвящен тематике переживаемого ныне в Церкви Великого Поста. Открывается он Посланием на Великий Пост Святейшего Отца Франциска. Материалы для духовного чтения, предназначенные как для наших взрослых, так и для маленьких читателей (в рубрике «Детская площадка»), предлагают задуматься о значимости Креста в жизни христианина, а также пройти день за днем весь путь Страстной недели. Из других материалов обращают на себя внимание сообщение о начале беатификационного процесса хорошо известной в среде российских католиков великой подвижницы XX века Гертруды Детцель и о прошедшей в Новосибирске встреча сестер-монахинь. трудящихся в Преображенской епархии.



Редакция «Сибирской католической газеты» желает всем, кто нас читает, благодатного Великого Поста и радостных Пасхальных торжеств! Да благословит вас обильно Господь!