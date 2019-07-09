Увидел свет «летний» номер «Сибирской католической газеты»

Увидел свет «летний» номер «Сибирской католической газеты»

Июль 09, 2019

Главной темой завершающего первое полугодие текущего 2019 года номера стало важнейшее для нашей епархии и для всей Католической Церкви в России событие: 5 мая Владыка Иосиф Верт возвел в сан пресвитера диакона Вадима Ладыгина. Рассказ об этом и произнесенная по этому случаю проповедь Преосвященного Владыки — на первых страницах номера.

В рубрике «Новости, события, комментарии» рассказано о трех справляемых в эти месяцы юбилеях: свой «золотой» (50-летний) юбилей отметил католический приход в столице Кыргызстана Бишкеке, с прошлым и настоящим которого тесно связана судьба многих хорошо известных и любимых в нашей епархии пастырей; у Владыки Иосифа Верта — 35 лет священства; а опекаемая отцами-францисканцами Католическая школа в Новосибирске, в стенах которой прозвенел «последний звонок», празднует в этом году свой 25-й день рождения. Еще одно достойное упоминания событие — освящение краеугольного камня в основание часовни, которая будет воздвигнута на месте уничтоженного два года назад огнем храма Святого Антония Падуанского в селе Белосток Томской области.

В рубрике «Духовный опыт» настоятель прихода в Сургуте священник Марэк Ящковски и верные северных католических приходов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов делятся своими свидетельствами и впечатлениями от Богородичного паломничества в Лурд и к другим святыням Франции и Испании. Мы также предлагаем вниманию наших читателей два интересных интервью: Владыка Иосиф Верт и настоятель Кафедрального Собора Преображения Господня отец Денис Марчишин рассказывают об организованной Путем Неокатехумената встрече на берегу Галилейского озера в Святой Земле, участниками которой они были на Пасхальной неделе (рубрика «Из дальних странствий возвратясь…»); а молодой корейский семинарист Бернард Ли вспоминает об узловых моментах своей полуторагодичной практики в Новосибирском католическом приходе (рубрика «Призвание»).

Теме духовного пути и священнического призвания посвящены и другие материалы номера: наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина рассказывает о служении отца Сергея Гомана, SDB — миссионера в далекой африканской стране Сьерра-Леоне, а в рубрике «Трудные вопросы» молодой священник дает полезный совет влюбившейся в воспитанника духовной семинарии девушке. О религиозных аспектах знаменитого фильма Андрея Тарковского «Сталкер», вышедшего на экраны 40 лет назад, размышляет в рубрике «Церковь и кинематограф» итальянский культуролог, а наш постоянный автор из Братска Александр Синодский делится своим очередным эссе «Особая республика», посвященным некоторым страницам прошлого и настоящего его родного города.

И, конечно же, мы не забыли и о наших юных читателях. Подготовленная сестрой Рафаилой Годий из Прокопьевска «Детская страничка», помимо вызывающих большой интерес развивающих заданий, содержит рассказ-катехезу о сотворении мира.

Редакция «Сибирской католической газеты» желает всем своим читателям благословенных летних каникул! До встречи осенью!

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