Увидел свет «летний» номер «Сибирской католической газеты»

Главной темой завершающего первое полугодие текущего 2019 года номера СКГ стало важнейшее для нашей епархии и для всей Католической Церкви в России событие: 5 мая Владыка Иосиф Верт возвел в сан пресвитера диакона Вадима Ладыгина. Рассказ об этом и произнесенная по этому случаю проповедь Преосвященного Владыки — на первых страницах номера.

В рубрике «Новости, события, комментарии» рассказано о трех справляемых в эти месяцы юбилеях: свой «золотой» (50-летний) юбилей отметил католический приход в столице Кыргызстана Бишкеке, с прошлым и настоящим которого тесно связана судьба многих хорошо известных и любимых в нашей епархии пастырей; у Владыки Иосифа Верта — 35 лет священства; а опекаемая отцами-францисканцами Католическая школа в Новосибирске, в стенах которой прозвенел «последний звонок», празднует в этом году свой 25-й день рождения. Еще одно достойное упоминания событие — освящение краеугольного камня в основание часовни, которая будет воздвигнута на месте уничтоженного два года назад огнем храма Святого Антония Падуанского в селе Белосток Томской области.

В рубрике «Духовный опыт» настоятель прихода в Сургуте священник Марэк Ящковски и верные северных католических приходов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов делятся своими свидетельствами и впечатлениями от Богородичного паломничества в Лурд и к другим святыням Франции и Испании. Мы также предлагаем вниманию наших читателей два интересных интервью: Владыка Иосиф Верт и настоятель Кафедрального Собора Преображения Господня отец Денис Марчишин рассказывают об организованной Путем Неокатехумената встрече на берегу Галилейского озера в Святой Земле, участниками которой они были на Пасхальной неделе (рубрика «Из дальних странствий возвратясь…»); а молодой корейский семинарист Бернард Ли вспоминает об узловых моментах своей полуторагодичной практики в Новосибирском католическом приходе (рубрика «Призвание»).

Теме духовного пути и священнического призвания посвящены и другие материалы номера: наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина рассказывает о служении отца Сергея Гомана, SDB — миссионера в далекой африканской стране Сьерра-Леоне, а в рубрике «Трудные вопросы» молодой священник дает полезный совет влюбившейся в воспитанника духовной семинарии девушке. О религиозных аспектах знаменитого фильма Андрея Тарковского «Сталкер», вышедшего на экраны 40 лет назад, размышляет в рубрике «Церковь и кинематограф» итальянский культуролог, а наш постоянный автор из Братска Александр Синодский делится своим очередным эссе «Особая республика», посвященным некоторым страницам прошлого и настоящего его родного города.

И, конечно же, мы не забыли и о наших юных читателях. Подготовленная сестрой Рафаилой Годий из Прокопьевска «Детская страничка», помимо вызывающих большой интерес развивающих заданий, содержит рассказ-катехезу о сотворении мира.

Редакция «Сибирской католической газеты» желает всем своим читателям благословенных летних каникул! До встречи осенью!