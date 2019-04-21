Утро Воскресное, утро Пасхальное — в новосибирском приходе францисканцев (+ ФОТО)

По сложившейся традиции Ординарий Преображенской епархии Преосвященный Иосиф Верт, отслужив Мессу Навечерия Святой Пасхи в Кафедральном соборе, пасхальным утром навещает другой крупный приход Новосибирска в левобережной части города, расположенный бок о бок с Крестовоздвиженской обителью отцов-францисканцев.

Так всё было и на этот раз: 21 апреля 2019 года, в день Светлого Христова Воскресения, Владыка возглавил Пасхальную процессию со Святыми Дарами и торжественную Мессу в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

В конце богослужения настоятель прихода о. Виталий Костюк, OFM, от лица всей приходской общины поблагодарил почетного гостя за Литургию, за создание своим присутствием торжественной и радостной атмосферы, за пастырское слово проповеди о христианской революции, дарующей, в отличие от революции человеческой, истинную надежду и оптимизм.

В ответном слове Архипастырь ещё раз поздравил со светлым и радостным праздником Воскресения Иисуса Христа отца Виталия, министрантов, сестёр-монахинь, многочисленных верных и гостей прихода. Преосвященный Иосиф напомнил, что это самый главный церковный праздник и центр всего литургического года. На этот праздник всегда бывает, как правило, очень много поздравлений. В том числе присылают свои поздравления представители государства и общества. Из этих поздравительных адресов Владыка зачитал два – от Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и от Мэра города Новосибирска Анатолия Локтя.

Ординарий Преображенской епархии также попросил передать от себя лично поздравления родным и близким всех присутствующих, которые по какой-либо важной причине не смогли сегодня прийти. Особенно старым людям, больным.

А по окончании богослужения все желающие смогли освятить пасхальные куличи, яйца, мясные продукты и прочую снедь к праздничному столу.