Успение Пресвятой Девы Марии в Иерусалиме

Нет худа без добра. Гробница Марии в долине Кедрон была известна и почиталась на протяжении веков. Эта традиционная усыпальница была покрыта штукатуркой и задрапирована в восточном стиле. Однако были сомнения в её подлинности. В 1972 году, после того как проливные дожди затопили долину Кедрон, о. Багатти, директор францисканской библейской школы Studium Biblicum, по приглашению Армянской и православных Церквей исследовал гробницу Богородицы.

Из-за воды, затопившей храм, штукатурка в гробнице Марии обрушилась и показался камень высотой примерно 160-180 см. Гробница имела все признаки аркосолиумных захоронений I века. Этот памятник был отделён от соседних гробниц высеченной вокруг холма скалой. На северной стороне памятника в ходе исследований были обнаружены следы захоронений, разрушенных византийскими зодчими. Эти фрагменты соответствуют форме гробниц первого века, найденных в долине Кедрон.

Археолог всегда должен изучать современные литературные источники. На сегодняшний день такими источниками являются апокрифы, поскольку Священное Писание, основанное на керигме, не говорит о смерти Марии. К апокрифам – как и ко всем текстам античности – следует применять историко-критический метод. Греческий апокриф Успения Пресвятой Богородицы дополняется некоторыми текстами на сирийском языке. При описании гробницы Марии эти фрагменты говорят о погребальном комплексе из трёх пещер: третья пещера за двумя другими была двойной. В ней раньше никого не хоронили.

Раскопки, произведенные о. Багатти, подтвердили подлинность сирийского источника и трёх пещер. Слева от почитаемой гробницы археолог обнаружил помещение, которое было частью погребального комплекса и которое было вырезано, чтобы открыть третью пещеру, куда было внесено тело Матери Христа.

Тело Марии положили в самой дальней части на каменную скамью. И лишь позже, когда обращённые из язычников христиане завладели святилищем, гробница Марии была отделена от соседних захоронений и окружена церковью.

В июле 1973 года были сняты мраморные плиты, покрывавшие гробницу, и под ними была обнаружена каменная скамья, – она была испещрена мелкими сколами, оставленными охотниками за реликвиями.

Иудео-христианский апокриф, который хранится в библиотеке Ватикана, в греческом фонде Nº1982, повествует о Завещании Марии. Это не единственный случай, когда апокриф вдохновил специалистов по литургии. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, отмечаемый 8 сентября, невозможно объяснить без обращения к Протоевангелию Иакова. Существует эфиопская версия апокрифа Успения, в которую вошли целые отрывки из еврейских мидрашей.

Согласно греческой версии апокрифа Успения, Марии было приказано отправиться на Елеонскую гору, где ангел вручил Ей пальмовую ветвь и объявил, что через три дня Она должна будет оставить Своё бренное тело. Мария просила Своего Сына предупредить Её перед смертью. И вот свершилось: ангел Господень, держа в руке пальмовую ветвь, явился к Марии и объявил о Её скорой кончине. В назначенный час, когда апостолы прибыли к Марии, Пётр возглавил молитву, используя символ светильника, поскольку светильник Марии наполнил вселенную светом Христа. Все участники зажгли трехрожковые масляные лампы, и Петр объяснил их символику. Тело, душа и дух должны оставаться освещёнными, дабы каждый человек мог войти в пиршественный зал. Слово, ставшее человеком, обитало во чреве Девы Марии до Его рождения с момента зачатия Святым Духом. В Её душе всегда обитал Господь, поэтому будет спасена не просто часть, частица человека, но всё человечество: дух, душа и тело.

Около третьего часа пришёл Сам Иисус со множеством ангелов, дабы принять душу Своей Матери. Перед приходом Господа в доме Марии распространилось сильное благоухание, которое усыпило всех присутствующих, кроме трёх дев. Мария вознесла Свою последнюю молитву. «Благословляю Тебя, Господи, Ты соделал мне обещанное. Ты не опечалил дух мой. Кто я, чтобы удостоиться такой славы?» Сказав это, Она завершила Свою земную жизнь, улыбаясь Господу.

Иисус подошел к Ней, поцеловал Свою мать, как Бог поцеловал Мириам (сестру Моисея, как об этом говорится в иудейском предании), и взял Её душу, которую вверил архангелу Михаилу. Душа, которую художники будут изображать в виде ребенка на руках Иисуса, была немедленно вознесена на небо, а тело перенесено в долину Кедрон, где оно оставалось в течение трех дней. Мария не имела более высоких привилегий, чем Её Сын. Через три дня ангелы пришли забрать тело Марии, которое было взято на небеса и соединилось с душой под древом жизни. Хотя в определении догмата, провозглашенном Пием XII в 1950 году, нет прямого упоминания о смерти Марии, апокрифы прямо говорят об этом.

Символы, взятые из греческих апокрифов (пальма, светильник, благовония, облако славы), иллюстрируют еврейский праздник Суккот, который в иудаизме возвещал о воскресении тел. Праздник длился семь дней, и эта деталь указана в апокрифах. За три дня до того, как Мария получила весть о Своей смерти, апостолы оставались беседовать и молиться с Ней. Наконец, на четвёртый день приходит Господь.

Мария – новая Ева, потому что Её тело было положено под древом жизни. Она благодарит Иисуса за то, что Её признали достойной поцелуя в чертогах невесты. Прообразом Церкви, новой Евы, является Мария. Женщина создана быть Матерью: дух, душа и тело, – всё в ней создано для принятия, передачи и сохранения жизни. Опыт Евы учит, что призвание женщины к материнству находится под угрозой греха, и всё же после грехопадения именно материнство было указано женщине как путь к искуплению.

Мария представлена как новая Мириам, сестра Моисея, и она олицетворяет радость от чудес, которые Бог совершает в истории. После освобождения на Красном море именно Мириам пела песню радости народа Израиля: все её молитвы – это хвала и благословение.

Затем, Мария предстаёт как ковчег завета. В Своей молитве Она благодарит Иисуса, который пожелал обитать в Ней, а Иисус называет Марию Своей обителью. Мария – это ковчег нового и окончательного завета. Первосвященник Ефония, приглашённый апостолом Петром, «принёс тексты из священных писаний и из книг Моисея, где написано, что Мария будет названа храмом Божиим и вратами небесными».

Исходя из Ветхого Завета, иудеохристианская Церковь могла утверждать – уже во втором веке, к которому относится греческий апокриф, – что Мария, подобно Еноху и Илии, не познала тления во гробе. Она – новая Мириам и новый ковчег завета. Линии, представленные Евой и Мириам, нашли своё воплощение в Марии. Женские персонажи Ветхого Завета напоминают о нравственной и духовной силе женщин. Церкви понадобилось двадцать веков, чтобы прийти к догматическому определению Успения Пресвятой Богородицы.

В иудео-христианских апокрифах содержатся сведения, подтверждённые иудейскими источниками. Поэтому апокрифы должны рассматриваться как исторические тексты, даже если они не являются каноническими.

Наконец, следует помнить, что христианство в Средиземноморском бассейне долгое время оставалось иудейским по своей структуре. Даже если оно перешло с иврита на греческий язык, менталитет не стал эллинизированным, и верующие продолжали мыслить иудейскими категориями. В этом контексте Успение Пресвятой Девы, Её принятие на небеса остаётся, по словам Папы Римского Павла VI, «венцом всех тайн».



О. Фредерик Маннс OFM

(доцент экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме)

Источник: Vatican News