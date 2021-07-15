Ушёл из жизни Пётр Мамонов

Одна из крупнейших легенд отечественного рока, музыкант, актер, поэт, переводчик, шоумен Пётр Николаевич Мамонов скончался сегодня в Москве на 71-м году жизни.

В конце августа 2019 года Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом, ему была сделана операция — тройное шунтирование. 16 сентября артиста выписали из больницы. В июле 2021 стало известно, что Пётр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи оценивали его состояние как тяжелое. 15 суток музыкант провел в состоянии искусственной комы.

Два дня назад Мамонова причастили и соборовали. Накануне его жена Ольга сообщила, что артиста не удается вывести из искусственной комы.

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Пётр Мамонов — известный рок-музыкант, поэт и актер.

Родился в Москве 14 апреля 1951 года в семье инженера и переводчицы. В середине 1960-х собрал свою первую музыкальную группу «Экспресс», вместе с которой выступал на школьных вечеринках. С юных лет он писал стихи и устраивал спектакли.

В 1979-м окончил Московский полиграфический техникум, а в 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Московский государственный университет печати).

В начале 1980-х годов собрал андеграундную группу «Звуки Му». Коллектив ездил с турами по Европе и США, на его счету более десятка студийных альбомов.

С 1991 года Мамонов также выступал сольно.

В кино актер дебютировал в 1988 году в роли Доктора в культовом фильме Рашида Нугманова «Игла».

Знаковой для него стала роль саксофониста-алкоголика Лехи в фильме «Такси-блюз», которую переписали специально для Петра Мамонова. Фильм получил награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

За свою карьеру он снялся в двух десятках фильмов.