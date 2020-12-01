Ушла из жизни легенда Пушкинского музея Ирина Антонова

Ушла из жизни легенда Пушкинского музея Ирина Антонова

Декабрь 01, 2020

На 99-м году жизни скончалась Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова. 

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. В 1930–1933 годах она с семьей проживала в Берлине (Германия), куда ее отца направили на работу в советское торгпредство.

В 1940 году поступила на искусствоведческое отделение филологического факультета Института философии, литературы и истории (ИФЛИ). В 1941 году, после слияния ИФЛИ с Московским государственным университетом (МГУ) им. М.В. Ломоносова, стала студенткой искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ. Окончила его с отличием в 1945 году.

В ГМИИ Ирина Александровна пришла в 1945 году после окончания МГУ. Свою трудовую деятельность она совмещала с учебной: была и сотрудницей музея, и аспиранткой.

После окончания войны принимала участие в каталогизации экспонатов Дрезденской галереи, вывезенных в Советский Союз. Впоследствии работала методистом в отделе популяризации, принимала участие в организации различных выставок. Была старшим научным сотрудником Пушкинского музея.

В 1961 году стала директором ГМИИ, проработав в этой должности больше полувека. С 2013 года Ирина Антонова продолжала трудиться в статусе президента хранилища.

В 1960-е годы читала для студентов-искусствоведов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова курс «Музееведение и мира».

Областью её научных исследований было Италии эпохи Возрождения. Но авторитет и знания помогали ей в организации знаковых для отечественной культуры проектов.

По инициативе Ирины Антоновой с 1967 года в Пушкинском музее ежегодно проводится научная конференция «Випперовские чтения», посвященная памяти одного из создателей отечественной школы историков западноевропейского искусства Бориса Виппера.

В 1974 году под ее руководством была осуществлена реорганизация экспозиции музея. В том же году в ГМИИ впервые в СССР была выставлена знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза».  Во многом благодаря трудам Антоновой были организованы крупные международные выставки — «Москва — Париж», «Москва — Берлин», « — Италия», «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана», экспозиции работ Модильяни, Тёрнера, Пикассо и др.

Поклонники музыки благодарили Ирину Александровну за «Декабрьские вечера» — фестиваль, который хранил память о ее друге, великом пианисте Святославе Рихтере.

Кроме того, Ирина Александровна вела лекции, давала мастер-классы, участвовала в создании телепередач.

Ирина Антонова — академик российской академии художеств, лауреат двух Государственных премий РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».


По материалам ТАСС, ТВ Культура

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