УПЦ призвала к созыву Всеправославного собора

11 ноября Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что «представление Константинопольской Церкви о своем «особенном статусе» является первопричиной тяжелого кризиса, в котором оказалось все мировое православие», сообщает ТАСС.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий считает необходимым проведение собора предстоятелей поместных православных церквей для разрешения тяжелого кризиса, в котором из-за действий Константинопольского патриарха Варфоломея оказалось мировое православие.

«Соборное устройство церкви оказалось под угрозой. Константинопольский патриархат все более громко заявляет о своих «особенных правах». И пытается единолично решать наиболее важные вопросы церковной жизни. Именно представление Константинопольской церкви о своем «особенном статусе» является первопричиной тяжелого кризиса, в котором сегодня оказалось все мировое православие», — заявил предстоятель Украинской православной церкви на международной конференции «Соборность церкви: богословские, канонические и исторические измерения», которая проходила в Киево-Печерской лавре.

Кроме того, в обращении к участникам форума, трансляция которого шла на странице УПЦ в Facebook, он высказал особое беспокойство из-за отказа Константинопольского патриархата выносить болезненные вопросы церковной жизни на соборное рассмотрение. «Поскольку очевидно, что только путем созыва собраний предстоятелей православных церквей, а возможно, и Всеправославного собора можно найти выход из тяжелого кризиса, который поставил всемирное православие на грань раскола», — считает митрополит.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний также считает, что кризис в мировом православии можно преодолеть посредством созыва Всеправославного собора, против которого выступает Константинопольский патриархат. «Учение о первенстве во Вселенской церкви, которое формулируют богословы Константинопольского патриархата, является для нас неприемлемым. Это учение стало серьезной угрозой для единства мирового православия. Реализация на практике такого понимания первенства ведет к подрыву соборного начала церковного управления», — заявил он.

По его мнению, современный кризис в мировом православии — это кризис соборности. «Мы видим, что сам принцип соборного устройства церкви, ясно указанный нам в Новом Завете, находится под угрозой. Сегодня нам нужно вернуться к апостольскому пониманию церковных соборов как особых средств познания божественной истины», — считает митрополит.

Управляющий делами УПЦ добавил, что иерархи церкви должны приложить максимум усилий, чтобы восстановить конструктивный диалог между поместными православными церквами по всем болезненным вопросам, которые ждут своего разрешения.

Как сообщил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, форум в Киеве посвящен богословско-каноническому осмыслению принципа соборности церкви и вопроса первенства среди поместных православных церквей. В нем принимают участие богословы и ученые Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ), а также представители семи поместных православных церквей: Антиохийской, Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Православной церкви Чешских земель и Словакии и Православной церкви в Америке. Состоится дискуссия о первенстве во Вселенской церкви в современном православном богословии. Участники конференции обсудят также кризис в православии, вызванный действиями Константинопольского патриархата на Украине.

Фото — Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ